Durante participação no podcast de Aloísio Chulapa, o "Boteco do Chula", Richarlyson lamentou o fato de não ser tão valorizado quando gostaria no São Paulo. Segundo o ex-jogador, que é tricampeão do Campeonato Brasileiro e campeão do Mundial pelo Tricolor Paulista, o fato de ser assumido bissexual faz com que ele seja 'excluído' de algumas homenagens realizadas pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É machismo. Eles não aceitam. Desde a brincadeira com Vampeta, quando ele chama de bambi, ter um jogador que é assumido bissexual para eles é demérito. Eles não aceitam. A página do Instagram do São Paulo quase nunca me elogia, quase nunca me coloca na história do clube ou quase nunca fala no meu nome. Uma hora ou outra, quando é aniversário, que é protocolar, eles falam, mas nunca me deram o status que eu mereço, com toda a minha humildade. Eu sou campeão mundial e bicampeão brasileiro. É só ver quantos conseguiram isso lá - desabafou Richarlyson.

➡️Valor de mercado do São Paulo supera rival em 400% no Brasileirão

Jogador do São Paulo de 2005 a 2010, Richarlyson foi campeão mundial (2005) e tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) com a camisa tricolor. O ex-jogador ainda defendeu times como Vitória, Chapecoense, Guarani e Red Bull Salzburg, da Áustria. Além disso, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Atualmente, o ídolo do Tricolor é comentarista do Grupo Globo.

continua após a publicidade