Neymar se pronuncia nas redes sociais sobre a crise no Santos O camisa 10 do Peixe tem contrato com o clube até o dia 30 de junho

Neymar entra em campo no duelo entre o CRB e o Santos pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em Alagoas. (Itawi Albuquerque/AGIF) Neymar entra em campo no duelo entre o CRB e o Santos pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em Alagoas. (Itawi Albuquerque/AGIF)