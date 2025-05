Ex-VP do Flamengo, Tabet avalia gestão de BAP e projeta futuro de Filipe Luis

Ex-VP de Comunicação do Flamengo, Antônio Tabet falou sobre os primeiros meses de gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, no clube. Em conversa com o Lance!, o publicitário e ator também rasgou elogios ao técnico Filipe Luis e comparou o ex-lateral a outro treinador que marcou época no Rubro-Negro.

- Acho muito boa a gestão BAP. Primeiro porque parece mais discreta e profissional que a anterior, manteve o treinador, tem sido mais responsável financeiramente e se comunicado melhor. Parece que juntou o que houve de melhor nas gestões Landim e Bandeira. Agora precisa confirmar o trabalho com troféus - disse o ex-VP do Flamengo.

- Para mim, o Filipe Luis será um dos grandes treinadores do futebol mundial. É um dos primeiros da nova geração brasileira que está realmente comprometido com estudo, inovação e longe do corporativismo comum na categoria. É honesto, criativo, empenhado. Espero e torço para que seja um novo Cláudio Coutinho para os rubro-negros - completou Tabet.

Citado por Tabet, Cláudio Coutinho conquistou o Brasileirão de 1980 e três Cariocas pelo Rubro-Negro. Tabet trabalhou como vice-presidente de Comunicação do Flamengo entre 2015 e 2017, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Além dos trabalhos na TV e no Youtube, o empresário também é dono do canal GOAT.

A próxima partida do Flamengo será contra o Palmeiras, no Allianz Parque. As equipes entram em campo no domingo (25), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde lidera o torneio com 22 pontos, seguido pelo Rubro-Negro, que tem 18. Cruzeiro e Red Bull Bragantino fecham o G-4, com 17 pontos cada.

