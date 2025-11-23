Verstappen em momento "As Branquelas" com Terry Crews; entenda

Neste domingo (23), Max Verstappen da Red Bull conquistou o local mais alto do pódio no GP de Las Vegas, seguido dos britânicos Lando Norris e George Russel. Após a corrida, os atletas deixaram a competitividade de lado e protagonizaram um momento de descontração com o astro americano Terry Crews.

Com a iminente chegada do fim da temporada da Fórmula 1, a competitividade está em alta entre os corredores que buscam o título no início de dezembro. Próximos na classificação geral, Max Verstappen e Lando Norris são os favoritos para levantarem o troféu do campeonato.

A rivalidade, porém, ficou apenas dentro da pista. Depois da última volta, o top-3 deixou as diferenças de lado e se divertiu de uma forma inusitada. Verstappen, Norris e Russel entraram na carona de um cadillac feito de de lego, dirigido por Terry Crews, ator norte americano. Em momento de descontração, eles rodaram a pista com o veículo diferenciado.

Durante as voltas, Max Verstappen disse que estaria faltando uma "música" no trajeto. Terry Crews entendeu a deixa e começou a cantar o sucesso de Vanessa Carlton "A Thousand Miles", popularizado no fime "As Branquelas", estrelado pelo ator.

Pódio do GP de Las Vegas entra em carro de lego e protagoniza momento inusitado com Terry Crews. (Foto: Reprodução / X @F1)

No lugar mais alto do pódio, veja como foi a vitória de Verstappen no GP de Las Vegas

Tetracampeão mundial (em 2021, 2022, 2023 e 2024), Max Verstappen, da Red Bull, venceu, na madrugada deste domingo, seu 69º GP da carreira e segue sonhando com o penta. A façanha aconteceu no GP de Las Vegas, graças a uma ultrapassagem logo na primeira curva pra cima do pole position e líder da temporada, o britânico Lando Norris. George Russell completou o pódio, chegando em terceiro.

Em 2025, foi a sexta vitória de Verstappen, de 28 anos, que havia sido campeão no Japão, em Ímola, Monza (ambos na Itália), Azerbaijão e Austin (EUA). A primeira das 69 da carreira do holandês, que debutou na Fórmula 1 em 2015, foi no GP de Barcelona de 2016. Três anos depois, Verstappen conquistou seu único troféu no GP do Brasil, o oitavo da carreira. Neste domingo, o holandês largara em segundo.