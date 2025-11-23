Torcida do Flamengo se rende a jogador criticado após vitória: 'Titular na final'
Rubro-Negro venceu o Bragantino por 3 a 0 no Maracanã
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Bragantino por 3 a 0, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores do Rubro-Negro se renderam a um jogador criticado em partidas anteriores.
Um dos grandes destaques da vitória do Flamengo no Maracanã foi o atacante Everton Cebolinha. O técnico Filipe Luís optou por escalar o atleta como titular, e o ponta correspondeu. Apesar de não marcar nenhum gol, Cebolinha fez uma bela jogada que terminou com pênalti para o Rubro-Negro.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se renderam a Everton Cebolinha depois da grande vitória no Brasileirão. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre o atacante do Flamengo após vitória
Como foi o jogo
O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo contra o Bragantino. No início da partida, principalmente pelo lado esquerdo com Varela e Plata, a equipe carioca buscou chegar no gol adversário. A primeira finalização com perigo foi aos sete minutos, com Arrascaeta. Seis minutos depois, foi a vez de Cebolinha obrigar o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa.
O Rubro-Negro teve 15 finalizações no primeiro tempo, com 66% de posse de bola. Com Arrascaeta em mais uma noite de brilhantismo, faltou um pouco mais de capricho para o Flamengo ir para o intervalo com a vitória parcial no placar contra o Bragantino.
Além do camisa 10, Cebolinha e Evertton Araújo também foram destaques no primeiro tempo. Pelo lado negativo, Plata, que contou com erros no último terço do campo, teve que lidar com vaias e xinagamentos de alguns torcedores. Com as cobranças, o técnico Filipe Luís virava para os rubro-negros e pedia para apoiarem. Na volta do intervalo, o equatoriano foi substituído por Bruno Henrique. Primeiro tempo duro entre Flamengo x Bragantino.
O RB Bragantino começou o segundo tempo dando um susto no Flamengo. Após cruzamento de Lucas Barbosa, a bola bateu em Danilo e foi para o caminho da baliza, mas Rossi salvou. O gol rubro-negro saiu no lance seguinte. Após falha na saída de bola do Massa Bruta (erro de passe de Juninho Capixaba), Jorginho achou Arrascaeta, que com muita habilidade tirou um marcador da jogada e chutou no contrapé de Cleiton, sem chance para o goleiro. Golaço em Flamengo x Bragantino.
Ditando o ritmo, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor contra o Bragantino aos 15', quando Hurtado acerto a bola com a mão após cruzamento de Cebolinha. Jorginho foi para a cobrança e marcou o segundo gol rubro-negro. E não parou por aí! Em mais um lance de muita categoria de Arrascaeta, o uruguaio deixou Bruno Henrique em chance clara de gol. O camisa 27, de primeira, acertou um chutaço, marcando o terceiro gol.
Com a vitória encaminhada, o técnico Filipe Luís optou por dar minutagem para De La Cruz, que conta com a atenção do departamento médico, e Wallace Yan, que não vem jogando com frequência. Até a reta final da partida, o Fla controlou o jogo e garantiu os três pontos em casa. Grande jogo para o Flamengo contra o Bragantino.
