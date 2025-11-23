Mauro Cezar aponta chances de título do Flamengo no Brasileirão: 'São duas'
Rubro-Negro deu passo importante na disputa pelo título
O Flamengo deu um passo importante na disputa do título do Brasileirão. No último sábado, o Rubro-Negro venceu o RB Bragantino e viu o Palmeiras empatar com o Fluminense. Os resultados fizeram o clube carioca abrir quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato.
Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou as chances da equipe de Filipe Luís em confirmar a conquista do principal torneio nacional. Para ele, o Flamengo pode conquistar o título nas próximas duas rodadas.
— É um resultado que permite o Flamengo ser campeão brasileiro na próxima terça-feira, caso derrote o Atlético-MG, em minas, e o Grêmio derrote o Palmeiras, em Porto Alegre. Aliás, a equipe paulista não joga mais dentro de casa no campeonato. Serão três jogos fora (Grêmio, Atlético-MG e Ceará). Já o Flamengo joga contra o Galo, fora, depois recebe o Ceará, e por último encara o Mirassol, no interior paulista — iniciou o jornalista, antes de completar.
— Ou seja, são duas possibilidades razoáveis de vencer o campeonato. A primeira vencendo o Atlético-MG com uma derrota do Palmeiras. É outra é somar a vitória contra o Galo com uma sobre o Ceará, o que garantia o título. Realmente, ficou muito confortável o cenário para o Flamengo. Tem chances de ir para Lima como campeão — concluiu.
Como foi Flamengo x RB Bragantino?
Texto por: Lucas Bayer
O Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. No início da partida, principalmente pelo lado esquerdo com Varela e Plata, a equipe carioca buscou chegar no gol adversário. A primeira finalização com perigo foi aos sete minutos, com Arrascaeta. Seis minutos depois, foi a vez de Cebolinha obrigar o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa.
O Rubro-Negro teve 15 finalizações no primeiro tempo, com 66% de posse de bola. Com Arrascaeta em mais uma noite de brilhantismo, faltou um pouco mais de capricho para o Flamengo ir para o intervalo com a vitória parcial no placar.
Além do camisa 10, Cebolinha e Evertton Araújo também foram destaques no primeiro tempo. Pelo lado negativo, Plata, que contou com erros no último terço do campo, teve que lidar com vaias e xinagamentos de alguns torcedores. Com as cobranças, o técnico Filipe Luís virava para os rubro-negros e pedia para apoiarem. Na volta do intervalo, o equatoriano foi substituído por Bruno Henrique.
O RB Bragantino começou o segundo tempo dando um susto no Flamengo. Após cruzamento de Lucas Barbosa, a bola bateu em Danilo e foi para o caminho da baliza, mas Rossi salvou. O gol rubro-negro saiu no lance seguinte. Após falha na saída de bola do Massa Bruta (erro de passe de Juninho Capixaba), Jorginho achou Arrascaeta, que com muita habilidade tirou um marcador da jogada e chutou no contrapé de Cleiton, sem chance para o goleiro.
Ditando o ritmo, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor aos 15', quando Hurtado acertou a bola com a mão após cruzamento de Cebolinha. Jorginho foi para a cobrança e marcou o segundo gol rubro-negro. E não parou por aí! Em mais um lance de muita categoria de Arrascaeta, o uruguaio deixou Bruno Henrique em chance clara de gol. O camisa 27, de primeira, acertou um chutaço, marcando o terceiro gol.
Com a vitória encaminhada, o técnico Filipe Luís optou por dar minutagem para De La Cruz, que conta com a atenção do departamento médico, e Wallace Yan, que não vem jogando com frequência. Até a reta final da partida, o Fla controlou o jogo e garantiu os três pontos em casa.
