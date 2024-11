Landim garante substituto de Gabigol no Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 08:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem acordo por uma renovação com Gabigol, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou que o clube irá buscar um substituto para o ataque na próxima janela de transferências. Em entrevista ao canal "Flow Podcast", o mandatário garantiu que o Rubro-Negro terá um novo centroavante para 2025.

- Tem sim (possibilidade de contratação). A gente está vendo essa situação do Gabigol. Certamente nós vamos procurar um jogador para essa posição. Mas, para isso, no nosso orçamento, estamos deixando um volume de recursos previstos, que estamos encaminhando para a avaliação do Conselho de Administração - afirmou Landim, em entrevista ao "Flow Podcast".

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O principal motivo foi o impasse na renovação do contrato do jogador. Sem um novo acordo, o atleta está de saída do clube ao fim da atual temporada. A reta final está sendo marcada por atrito entre ele e os dirigentes.

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fica aberta entre 2 de janeiro e 27 de fevereiro, e a do meio do ano entre os dias 9 de julho e 1º de setembro. Contudo, os clubes que participarão do Super Mundial de Clubes ainda terão um terceiro espaço pouco antes do torneio, em junho, para inscrever novos jogadores.

Gabigol x diretoria do Flamengo

No último domingo (10), Gabigol anunciou sua saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação com o clube. No entanto, a presença do atacante nos próximos jogos do clube está indefinida.

Após o corte do jogador contra o Atlético-MG, o camisa 99 não tem presença garantida nas próximas partidas, assim como em um possível jogo de despedida na reta final do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo mais cinco vezes em 2024 antes de encerrar o ano.