Tainá Castro, esposa do zagueiro Éder Militão, foi envolvida em uma polêmica com seu-ex namorado, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. O perfil oficial de Tainá no Instagram curtiu um comentário sobre Léo Pereira, em um post que comemorava a volta de Éder Militão aos campos. Veja;

Comentário curtido pelo perfil de Tainá Castro sobre o jogador do Flamengo

Segundo o comunicado emitido pelo "escritório responsável pela carreira influenciadora", em seu perfil no Instagram, a curtida teria sido feita por "uma das colaboradoras da equipe de social media".

📲Comunicado emitido pela assessória de Tainá Militão

Nós, enquanto escritório responsável pela carreira influenciadora Tainá Castro, viemos a público esclarecer um ponto importante: nos deparamos com diversas páginas repercutindo uma curtida feita a partir do perfil da Tainá. Esclarecemos que a ação foi realizada por uma de nossas colaboradoras da equipe de social media, que compreendeu o conteúdo como um elogio ao parceiro da influenciadora, sem qualquer intenção de provocar ou lançar indiretas. Importante ressaltar que Taina está em viagem e, desde a hora do jogo, encontra-se ausente das redes sociais, sem conhecimento prévio da curtida em questão. Nós temos uma equipe de mais de seis profissionais que atuam com exclusividade na carreira dela, cuidando de postagens, planejamento e outros setores. Como fundadora da agência, me desculpo por qualquer mal-entendido causado e peço compreensão neste momento.

Tainá Castro é mãe de dois filhos de Léo Pereira, do Flamengo

Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, do Flamengo, trava uma batalha na Justiça contra o jogador. Os dois disputam a guarda dos filhos fruto do relacionamento, Helena, de cinco anos, e Matteo, de três.

O principal embrolho no processo é a vontade de Tainá de se mudar para a Espanha. Ela é atualmente casada com Éder Militão, do Real Madrid, e afirma estar tentando resolver as pendências com Léo Pereira de maneira amigável.

Léo Pereira e Karoline Lima em jogo do Flamengo no Maracanã (Fotos: Reprodução)

Além disso, Tainá também acusa Léo Pereira de não ter cumprido um acordo feito durante a separação e de não pagar pensão alimentícia. Em nota divulgada, o jogador do Flamengo negou as afirmações da influenciadora e afirmou tratar do caso na Justiça.