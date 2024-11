Mauro Cezar critica declaração de Landim sobre Flamengo de Jorge Jesus

Landim falou sobre o ano de 2019 do Flamengo em podcast (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim foi o convidado do "Flow Podcast" na última quinta-feira (14). Durante a conversa, o mandatário falou sobre o ano de 2019 do clube, que terminou com títulos capitaneados por Jorge Jesus. Nas redes sociais, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a resposta do dirigente.

- O ano de 2019 foi mágico. Eu não estou querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi excepcional, fantástico no Flamengo. Mas para ser sincero, a competitividade do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje. Por vários fatores - começou Landim.

- Hoje a gente tem SAF's, que fazem um investimento muito grande e conseguem trazer jogadores muito qualificados. A própria forma com que a gente propôs o jogo em 2019, que a gente usava linhas altas, marcando saída de bola, a maioria dos times perdia a bola e recuava. Foi uma surpresa para muitos clubes que jogavam contra o Flamengo - completou.

Mauro Cezar afirmou que Landim minimizou o ano de 2019 do Flamengo, que teve as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Jorge Jesus também conquistou Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana antes de deixar o Rubro-Negro, em junho de 2020.

- O presidente do Flamengo minimizando o ano mais espetacular do clube em décadas. Óbvio que a competitividade aumentou, mas aquele time jogando hoje ainda seria superior a todos os demais. Não se pode perder a noção do que foi o Flamengo de Jorge Jesus - comentou Mauro Cezar.

Reta final de ano do Flamengo

Após a conquista da Copa do Brasil, no último domingo (10), contra o Atlético-MG, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o time mineiro, pelo Brasileirão. Com 59 pontos na 4ª posição do torneio, o Rubro-Negro ainda encara Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória.