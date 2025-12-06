Flamengo atropela Caxias e volta a vencer pelo NBB

Vitória para retomar a confiança. O Flamengo venceu o Caxias do Sul, neste sábado (6), por 91 a 66, em confronto válido pela 13ª rodada do NBB. Com a vitória, o Rubro-Negro se mantém na terceira colocação, enquanto o Gambá ocupa 11ª posição.

A partida começou com bom volume ofensivo do Flamengo. Puxado por Gui Deodato, o Rubro-Negro chegou a abrir 15 pontos de vantagem em cima do Caxias do Sul. Na ausência de Alexey, foi o ala quem chamou a responsabilidade de comandar o ataque carioca. Por outro lado, o Gambá não conseguiu encontrar maneiras de furar a defesa adversária, mas teve em Humberto o grande destaque, com 4 dos 9 pontos da equipe.

Gui Deodato durante partida do Flamengo contra o Caxias do Sul, pelo NBB (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Com uma boa vantagem no início do segundo quarto, o Flamengo conseguiu administrar a diferença no placar. O Caxias até aumentou sua produtividade no ataque, mas sofreu pra frear o ímpeto rubro-negro na defesa. A segunda parcial terminou em 47 a 27 para a equipe carioca.

No terceiro quarto, a tônica foi parecida com a de antes do intervalo. Apesar do início ruim, o Rubro-Negro conseguiu administrar a vantagem e melhorou a defesa na segunda metade da parcial. Mais equilibrado em quadra, o Flamengo terminou com uma vantagem de 21 pontos, com 67 a 46 no placar.

Shaq Johnson, do Flamengo, e Augusto, do Caxias do Sul, em jogo válido pelo NBB 2025 (Foto: PaulaReis/Flamengo)

O Caxias do Sul não conseguiu manter a energia que havia implementado na parcial anterior e viu o Flamengo dominar o quarto final. Com cerca de três minutos restantes no cronômetro, Sergio Hernández deu oportunidade para os jovens jogadores do elenco participarem da partida. A partida terminou em 91 a 66 para os cariocas.

Próximos passos de Flamengo e Caxias pelo NBB

O Flamengo volta à quadra na quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), em jogo contra o União Corinthians. Já o Caxias do Sul joga na segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), contra o Botafogo.