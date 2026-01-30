menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance a Lance desta sexta (30) traz os detalhes da Supercopa Rei e do clássico pelo Paulistão

Programa repercute as principais notícias do futebol nesta sexta-feira (30)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/01/2026
09:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance a Lance desta sexta-feira (30), às 18h, traz todas as informações da Supercopa Rei, que coloca frente a frente Flamengo e Corinthians, com entradas ao vivo dos nossos setoristas diretamente de Brasília, em um esquenta especial para a decisão que vale taça na capital federal.  ➡️ Clique aqui para assistir à edição desta sexta!

continua após a publicidade

Além disso, o programa analisa a chegada do atacante Brenner no Vasco, apresentado oficialmente pelo clube, e mergulha nos bastidores de São Paulo e Santos, que se preparam para um clássico tenso. O Tricolor Paulista tenta se afastar do risco de rebaixamento, enquanto o Peixe busca uma vaga no G8 do Paulistão.

Informação, bastidores e debate de alto nível você acompanha no Lance a Lance, nesta sexta-feira, às 18h, com apresentação de João Lidington e comentários de Lucas Borges e Leonardo Bessa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Contratação de Paquetá no Flamengo é a segunda maior do mundo na janela

➡️ Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei terá show de vencedor do Grammy

➡️ Raniele vê castigo contra o Bahia e foca decisão contra o Flamengo: 'Sair vencedor'

➡️ Flamengo acerta retorno de Lucas Paquetá; veja detalhes

Lance a Lance desta sexta-feira (30) analisa Supercopa e o SanSão pelo Paulistão
Lance a Lance desta sexta-feira (30) analisa Supercopa e o SanSão pelo Paulistão (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias