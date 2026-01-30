Supercopa entre Corinthians e Flamengo aumenta em 600% buscas por viagens à Brasília

Corinthians e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (1º), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo título da Supercopa Rei. A decisão impulsionou de maneira significativa a procura por viagens à capital federal.

Levantamento da Decolar, encomendada pelo Lance!, apontou um aumento de 600% nas buscas por passagens aéreas e hospedagens para o fim de semana da decisão, em comparação com o mesmo período no ano anterior.

A final reúne as duas maiores torcidas do país. Segundo a empresa, o crescimento foi observado considerando as buscas realizadas entre sexta-feira, 30 de janeiro, e domingo, 1º de fevereiro de 2026, período em que será disputada a partida.

— Observamos um aumento de mais de 600% nas buscas por viagens para Brasília no fim de semana da realização da Supercopa Rei 2026, em comparação ao mesmo período do ano anterior — afirmou Renata Dias, gerente de Vendas da Decolar.

Entre as voos nacionais, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Cuiabá (MT) lideraram o volume de buscas por viagens para Brasília durante o período do jogo. Já no cenário internacional, as cidades com maior interesse foram Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, e Orlando, nos Estados Unidos.

- Esse crescimento reforça o impacto de grandes eventos esportivos na atração de turistas e na dinamização da economia local, além de ampliar a visibilidade do destino e estimular a movimentação de diferentes perfis de viajantes, tanto do Brasil quanto do exterior - afirmou Renata.

Finais em Brasília

A Supercopa Rei já foi decidida em três oportunidades em Brasília: em 2020, quando o Flamengo venceu o Athletico Paranaense; em 2021, quando o Rubro-Negro bateu o Palmeiras nos pênaltis; e em 2023, quando o Verdão superou a equipe carioca por 4 a 3.

As três decisões da Supercopa Rei disputadas em Brasília tiveram públicos distintos. Em 2024, a partida registrou 67.422 torcedores no estádio. Já em 2021, o jogo foi realizado sem a presença de público, em razão das restrições sanitárias da pandemia. Em 2020, o confronto reuniu 48.009 pessoas nas arquibancadas.