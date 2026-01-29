Cena de John Textor em Botafogo x Cruzeiro choca web: 'Simbólica'

Botafogo e Cruzeiro estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (29), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. John Textor está presente no Estádio Nilton Santos, e uma cena do norte-americano chocou torcedores nas redes sociais.

O dono da SAF do Glorioso vive momento conturbado nos bastidores do clube. Conforme apurou o Lance!, Textor está isolado no comando do projeto, depois de entrar em discordância com os principais nomes. Em Botafogo x Cruzeiro, uma foto do empresário sozinho em um camarote chamou atenção.

Nas redes sociais, muitos torcedores interpretaram a cena de Textor sozinho em um camarote para assistir Botafogo x Cruzeiro como um símbolo do momento do norte-americano. Veja a foto e os comentários abaixo:

Estádio Nilton Santos recebe Botafogo x Cruzeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Veja a cena de Textor e a repercussão da web

Escalação do Botafogo contra o Cruzeiro

O Botafogo está escalado para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O técnico Martín Anselmi mantém a estrutura que venceu os dois jogos sob seu comando no Carioca.

Neto fica no time titular e Léo Linck vai para o banco. Na frente, Santi Rodríguez pegou vaga de Artur e jogará mais avançado com Arthur Cabral e Montoro.

Com isso, o Botafogo vai a campo contra o Cruzeiro com: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

