Raniele vê castigo contra o Bahia e foca decisão contra o Flamengo: 'Sair vencedor'

Após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Bahia, na abertura do Campeonato Brasileiro, o volante Raniele lamentou as chances desperdiçadas e destacou que o Timão foi punido por não conseguir transformar o volume de jogo em um placar mais confortável.

Na saída de campo, Raniele analisou o confronto e apontou que o Corinthians teve oportunidades para ampliar a vantagem, mas não foi eficiente nas finalizações. O jogador também citou o alto nível do Campeonato Brasileiro como fator determinante para o castigo sofrido no segundo tempo.

— É lógico que a gente não queria esse resultado. Ainda mais como mandante, longe de nossa casa é diferente, mas com a nossa torcida a gente se sente sempre em casa. Tivemos chances para matar, para fazer dois a zero, três a zero, não fizemos. E o Campeonato Brasileiro é isso: a gente enfrenta times de alto nível e, se não aniquilar o jogo logo no começo, a gente vai acabar sendo punido. E foi isso que aconteceu — disse Raniele em entrevista ao "Premiere".

Sem muito tempo para lamentar, o Corinthians volta as atenções para a primeira decisão da temporada. No domingo (1), a equipe alvinegra enfrenta o Flamengo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela decisão da Supercopa Rei.

— Acho que o pensamento para domingo agora é tomar banho, descansar e virar a chave, porque a gente luta muito para chegar em fases finais. E quando a gente tem um campeonato desse, em que a gente pode ganhar um título jogando apenas um jogo, né?! Um jogo entre aspas, já disputar um título, acho que é importante. Então acho que é focar nisso, virar a chave para que a gente possa, no domingo, se sair bem e sair vencedor — completou.

Corinthians perdeu por 2 a 1 (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Reencontro entre Flamengo e Corinthians

Será a segunda vez que as equipes decidem a Supercopa. Em 1991, o Corinthians, então campeão do Brasileirão, bateu o Flamengo, que detinha o título da Copa do Brasil, e conquistou o seu único título da competição nacional.

A Supercopa foi retomada pela CBF em 2020. Desde então, o Flamengo conquistou a taça em três oportunidades: 2020, 2021 e 2025. Além da equipe carioca, Atlético Mineiro (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também venceram o torneio.