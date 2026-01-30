Histórico no século desafia Corinthians contra o Flamengo na Supercopa
Timão foi eliminado pela equipe carioca em cinco oportunidades
O Corinthians terá de superar um retrospecto negativo para conquistar a Supercopa Rei. No domingo (1º), às 16h, o Timão enfrenta o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a missão de quebrar uma escrita desfavorável contra o adversário carioca em confrontos de mata-mata neste século.
Neste período, as equipes se enfrentam em seis oportunidades, e o Corinthians eliminou o Flamengo somente uma vez, na semifinal da Copa do Brasil de 2018. Naquela temporada, as equipes empataram por 0 a 0 no Maracanã, e o Timão venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena.
Do outro lado, o clube carioca eliminou o Corinthians em cinco oportunidades: três vezes pela Copa do Brasil, incluindo a decisão de 2022, vencida pelo Flamengo nos pênaltis, e duas pela Libertadores, com destaque para a mais dolorosa, nas oitavas de final de 2010, ano do centenário do Timão.
Confrontos eliminatórios entre Corinthians e Flamengo
- 2010 - Libertadores - Oitavas de final - Flamengo classificado
- 2018 - Copa do Brasil - Semifinal - Corinthians classificado
- 2019 - Copa do Brasil - Oitavas de final - Flamengo classificado
- 2022 - Libertadores - Quartas de final - Flamengo classificado
- 2022 - Copa do Brasil - Final - Flamengo campeão
- 2024 - Copa do Brasil - Semifinal - Flamengo classificado
Tabu recente
O Timão não vence o Flamengo há quatro jogos. A última vitória foi pelo Brasileirão de 2024, quando venceu o adversário por 2 a 1, na Neo Química Arena, no dia 1 de setembro, aniversário do clube alvinegro.
