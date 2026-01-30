Histórico no século desafia Corinthians contra o Flamengo na Supercopa

O Corinthians terá de superar um retrospecto negativo para conquistar a Supercopa Rei. No domingo (1º), às 16h, o Timão enfrenta o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a missão de quebrar uma escrita desfavorável contra o adversário carioca em confrontos de mata-mata neste século.

continua após a publicidade

Neste período, as equipes se enfrentam em seis oportunidades, e o Corinthians eliminou o Flamengo somente uma vez, na semifinal da Copa do Brasil de 2018. Naquela temporada, as equipes empataram por 0 a 0 no Maracanã, e o Timão venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena.

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil de 2024. Equipe busca reverter retrospecto negativo contra o adversário carioca (Foto: Ettore Chiereguini/via Gazeta Press)

Do outro lado, o clube carioca eliminou o Corinthians em cinco oportunidades: três vezes pela Copa do Brasil, incluindo a decisão de 2022, vencida pelo Flamengo nos pênaltis, e duas pela Libertadores, com destaque para a mais dolorosa, nas oitavas de final de 2010, ano do centenário do Timão.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confrontos eliminatórios entre Corinthians e Flamengo

2010 - Libertadores - Oitavas de final - Flamengo classificado

2018 - Copa do Brasil - Semifinal - Corinthians classificado

2019 - Copa do Brasil - Oitavas de final - Flamengo classificado

2022 - Libertadores - Quartas de final - Flamengo classificado

2022 - Copa do Brasil - Final - Flamengo campeão

2024 - Copa do Brasil - Semifinal - Flamengo classificado

Tabu recente

O Timão não vence o Flamengo há quatro jogos. A última vitória foi pelo Brasileirão de 2024, quando venceu o adversário por 2 a 1, na Neo Química Arena, no dia 1 de setembro, aniversário do clube alvinegro.