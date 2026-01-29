Imagem de Gerson em Botafogo x Cruzeiro chama atenção: 'Não é possível'

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 4 a 0 no jogo que encerrou a primeira rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (29). No segundo tempo da partida, Gerson caiu no gramado e precisou ser retirado de campo de maca. A situação teve grande repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 27 minutos da etapa final, quando Gerson recebeu um cruzamento e tentou finalizar. Ao dividir a bola com um defensor do Botafogo, o meia caiu no gramado com dores, recebeu atendimento e foi substituído por Kenji.

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi Botafogo x Cruzeiro

O começo da partida no Nilton Santos foi de pouco trabalho para os dois goleiros. Neto foi o primeiro a trabalhar, em chute de longe de Matheus Pereira que chegou fraco nas mãos do camisa 22. E aos 22 minutos, Kaio Jorge chegou a abrir o placar, mas estava em posição irregular.

continua após a publicidade

Em um bom momento celeste, Neto salvou o Fogão em bola que sobrou na área para Kaiki. Na reta final da primeira etapa, o Cruzeiro dominou a partida e assustou o goleiro alvinegro em algumas ocasiões, mas nenhuma terminou nas redes.

Mas na volta dos vestiários, o Botafogo precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Montoro recebeu na esquerda, passou pela defesa, e tocou para Arthur Cabral encontrar Danilo, que chutou no canto direito.

continua após a publicidade

Com a desvantagem a Raposa partiu para o ataque, apostando nos cruzamentos. Mas a primeira melhor chance veio com Gerson em chute da entrada da área defendido por Neto. Enquanto a Raposa tentava o empate, o Glorioso conseguiu um contra-ataque fulminante. Matheus Martins venceu Fagner na corrida e chutou cruzado no canto esquerdo para fazer 2 a 0.

Enquanto os mineiros tentavam reagir com as mudanças promovidas por Tite, Danilo subiu sozinho no meio da defesa celeste e cabeceou para fazer 3 a 0. Já nos acréscimos, Artur recebeu a bola em mais um contra-ataque e fechou a conta em 4 a 0.