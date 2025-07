Craque Neto detona atitude de Neymar em jogo do Santos: ‘Falta de humildade’

O Santos foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0 neste sábado (19), no Estádio Campos Maia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das cenas que chamou atenção no jogo foi Neymar rebatendo provocações de torcedores do Mirassol com sinais chamando o clube de pequeno. Craque Neto detonou a atitude do jogador.

O caso aconteceu quando o placar marcava 2 a 0 para o time mandante. Foi então, que o atacante, em meio a gritos de "olé", entre outras provocações, vindo das arquibancadas, virou para os torcedores do Mirassol e fez gestos insinuando que o time é pequeno. Neymar também pediu silêncio.

No domingo (20), durante o programa "Apito Final", na Band, Craque Neto não poupou palavras para avaliar a atitude de Neymar no jogo do Santos.

- Neymar precisa ser indelicado do jeito que foi com o pessoal do Mirassol? Torcida ganhando de 3 a 0, ganhando do Santos. Po, os caras vão xingar você, mas é natural. Aí ele vai, fala que o Mirassol é pequenininho. Precisava fazer isso? Não precisava. A falta de humildade incrível - disparou Neto sobre a atitude de Neymar no Santos

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Como foi o jogo do Santos, de Neymar, contra o Mirassol

O Santos começou a partida com três alterações na escalação em relação ao time que venceu o Flamengo por 1 a 0.

Zé Ivaldo ganhou a vaga de João Basso para ser a dupla de zaga de Luan Peres. Diego Pituca desbancou Rincón no meio e Rollheiser retornou de suspensão na vaga de Deivid Washington. Outro destaque da escalação foi a estreia de Igor Vinícius na lateral-direita.

O Peixe começou o primeiro tempo sendo muito pressionado pelo Mirassol e cedendo muitas cobranças de escanteio.

A primeira chance de gol foi dos donos da casa logo no primeiro minuto de jogo, com Gabriel aproveitando um bom cruzamento, dando um chute de primeira e obrigando o arqueiro do Santos a fazer uma bela defesa.

Cléber Xavier mudou a estratégia no posicionamento de Neymar em relação ao jogo contra o Flamengo. O camisa 10 atuou desde o começo da partida como um falso 9.

E foi dos pés do ídolo do Santos a primeira oportunidade do Alvinegro Praiano no jogo, aos 20 minutos, ao cruzar para Zé Ivaldo na grande área, que fez o cabeceio livre de marcação, mas a arbitragem assinalou falta de ataque.

O capitão santista continuou liderando as principais investidas do Peixe no jogo, em meio ao Maião lotado com mais de 11 mil torcedores.

O Mirassol seguiu controlando o jogo na primeira etapa, com posse de bola superior e arriscando pelo lado direito com Reinaldo.

Rollheiser não conseguiu se aproximar de Neymar e acabou ofuscado pela marcação do time do interior de São Paulo. Guilherme também pouco contribuiu no ataque ao lado do camisa 10 e do argentino.

Em jogada trabalhada pelo lado direito com Souza e Barreal, o argentino se aproximou da trave esquerda de Walter, mas a bola passou rapidamente antes da tentativa de chute do camisa 22.

O Peixe voltou para o segundo tempo apenas com uma alteração: Diego Pituca deu lugar para Tomás Rincón. O venezuelano foi amarelado logo no primeiro lance, após puxão em Negueba.

Os donos da casa continuaram oferecendo perigo e exigindo boas defesas de Gabriel Brazão. Primeiro com Lucas Ramon, que recebeu pela direita e ficou cara a cara com o arqueiro.

O Peixe respondeu com Rollheiser e Neymar, em jogada trabalhada com Igor Vinícius. O lateral devolveu a bola para o atacante e, em chute rasteiro, Walter fez uma boa defesa. Minutos depois, ele cobrou uma falta perigosa que passou muito perto da trave.

Aos 15 minutos, Danielzinho trabalhou com Gabriel e finalizou com perigo no meio do gol.

Com o Santos pressionado, Cléber Xavier decide tirar Guilherme e optar pela entrada de Thaciano. Escobar entrou na vaga de Souza. Neymar, do Santos, atuou por 90 minutos.

O Santos levou dois gols em um intervalo de cinco minutos. Aos 23 minutos, Chico da Costa furou o gol de Brazão sem grandes dificuldades, após jogada que começou com cobrança de escanteio na segunda trave. A bola passou nas costas de Escobar após desvio de Zé Ivaldo. Na sobra, marcou o primeiro gol do jogo.

Destaque da partida, o lateral Reinaldo ampliou o placar de cabeça, após assistência de Carlos Eduardo. Aos 46 minutos, Cristian fechou a conta para o Leão após linda batida da entrada da área, pelo lado esquerdo, no ângulo de Gabriel Brazão.

Cléber Xavier também promoveu, na etapa final da partida, as entradas de Robinho Jr. e Deivid Washington nas vagas de Barreal e Zé Rafael.

O Neymar e o Santos voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (23), diante do Internacional, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.