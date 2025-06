Rashford sobre Yamal: ‘Todo mundo quer jogar com os melhores’

Em meio a especulações sobre uma possível ida ao Barcelona, Marcus Rashford, em entrevista aos influenciadores "Buyer Brothers", afirmou que adoraria jogar com Lamine Yamal. A entrevista virou manchete na mídia espanhola, e agitou ainda mais os rumores de um movimento à equipe blaugrana.

Durante suas férias, Marcus Rashford participou de uma entrevista com os influenciadores conhecidos como "Buyer Brothers". A dupla, muito ligada ao futebol, perguntou a Rashford sobre uma possível chance de jogar com Lamine Yamal, astro do Barcelona. Sem despistar, o jogador inglês foi direto em sua resposta, afirmando, com um sorriso, que adoraria jogar com os melhores.

- Claro que eu gostaria de jogar com Lamine Yamal. Todo mundo quer jogar com os melhores, então, espero que veremos. É difícil colocar em palavras o que ele está fazendo, porque ele não deveria estar fazendo isso aos 16 ou 17 anos. Ele está jogando no mais alto nível com apenas 17 anos; acho que nunca vimos nada parecido antes - afirmou o jogador do Manchester United.

Rashford também conversou sobre as chances de Bola de Ouro. O jogador inglês afirmou que a disputa está entre Lamine Yamal e Dembélé, mas declarou torcida ao jovem espanhol, destacando que, para ele, Yamal já é o melhor jogador do mundo.

- Se votarmos no melhor jogador do mundo, Lamine Yamal. Se votarmos no vencedor da Liga dos Campeões, Dembélé - completou Rashford.

Jogador é alvo do Barcelona e pode facilitar saída

Segundo o jornal "Marca", Rashford está no radar do Barcelona para a próxima temporada e já teria sinalizado positivamente aos dirigentes culés. O atacante estaria disposto a reduzir seu salário para facilitar um possível acordo. Fora dos planos do Manchester United, ele encerrou a temporada emprestado ao Aston Villa, onde recuperou parte de seu bom futebol.

Rashford em sua estreia pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

O Barcelona busca reforços para o setor ofensivo e enxerga Rashford como alternativa viável diante da dificuldade em contratar Luis Díaz, do Liverpool. Com a aprovação interna da comissão técnica e do diretor Deco, o clube catalão avalia as condições para avançar.

Fora de campo, Rashford também deixou pistas: elogiou a Espanha como lugar para viver e treinar, destacando a proximidade com sua família e o clima como pontos positivos. Um cenário que, somado à sua vontade de atuar com Yamal, torna a Catalunha um destino cada vez mais possível.

