Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e Karoline Lima reataram o namoro após se beijarem na festa de comemoração dos títulos do Rubro-Negro. A influenciadora viajou para o Catar para acompanhar os jogos do namorado pelo Intercontinental.

Léo abriu o placar para o Flamengo no duelo diante do Pyramids, e emocionou sua parceira, que torcia na arquibancada. Confira a reação da influenciadora;

A partida é disputada no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.

Na defesa, Léo Ortiz volta ao banco de reservas do Flamengo após retornar de lesão no duelo com os mexicanos. Assim, Danilo assume o lugar do camisa 3 e faz dupla com Léo Pereira na zaga. Nas laterais, Varela e Alex Sandro foram mantidos.

No meio-campo, sem mudanças: Jorginho joga ao lado de Erick Pulgar, e Arrascaeta é mantido como homem mais avançado do setor. No ataque, Carrascal segue na ponta-direita, enquanto Gonzalo Plata e Everton Cebolinha são novidades; Pedro é opção no banco do Flamengo e pode ganhar minutos, assim como Bruno Henrique e Samuel Lino.

Escalação do Flamengo para enfrentar Pyramids: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.

