Rodrygo é flagrado com novo affair em festa de Réveillon

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi flagrado com a modelo e influenciadora Gabriella Lenzi durante evento de fim de ano em Maracaípe, no litoral de Pernambuco. Os registros foram feitos no último domingo (28), durante o Réveillon Amoré, e divulgados pelo portal LeoDias.

Nas imagens, o casal aparece dançando e trocando carinhos. Antes mesmo deste flagra, já existiam indícios de um possível relacionamento, como quando ambos usaram fantasias combinando em uma festa de Halloween organizada por Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Outros sinais da aproximação entre o atleta e a influenciadora já haviam sido notados pelo público. Gabriella foi vista treinando na academia particular da casa do jogador e também marcou presença em partidas da Seleção Brasileira, sempre próxima ao grupo conhecido como "selesposas", formado por companheiras de outros atletas do time nacional.

Apesar das observações e flagras nas redes sociais, o casal ainda não confirmou a possível relação ao público. A modelo já teve seu nome associado a outro jogador da Seleção Brasileira anteriormente. Em 2014, Gabriella foi apontada como affair de Neymar. Em 2019, os rumores voltaram quando ela esteve entre os convidados da festa de aniversário "Cabaré", evento realizado pelo jogador em Paris.

Quem é o novo affair de Rodrygo?

Natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Gabriella Lenzi tem um histórico esportivo relevante. Ela foi campeã brasileira amadora de jet ski, seguindo a trajetória de seu pai, Alessander Lenzi, referência nesse esporte. Apesar disso, foi na moda que ela se encontrou.

Nas redes sociais, Gabriella acumula mais de 1,5 milhão de seguidores somando suas contas no Instagram e TikTok. Ela divulga parcerias com marcas de energéticos, produtos saudáveis e moda, além de compartilhar registros de suas viagens pelo mundo. Entre seus seguidores de destaque estão personalidades como Virginia, João Silva, Alok e Sabrina Sato.