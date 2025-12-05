menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Léo Pereira beija Karoline Lima, após fazer pedido na festa do Flamengo

Relacionamento havia terminado em setembro

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
08:57
Léo Pereira se decalara para ex-namorada, Karoline Lima
imagem cameraLéo Pereira se decalara para ex-namorada, Karoline Lima (Foto: Reprodução)
Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, roubou a cena durante a celebração dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro para fazer uma declaração pública à ex-namorada Karoline Lima. A festa aconteceu na madrugada desta quinta (4), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O jogador subiu ao palco, fez um pedido de reconciliação e, em seguida, desceu para encontrar a influenciadora, culminando em abraços e beijos. Vídeos registraram o momento em que Pereira declarou: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."

Em outro momento da noite, o zagueiro fez uma transmissão ao vivo enquanto tocava a música "Tem dias que eu acordo pensando em você", comentando durante a live: "Aí ele quer me quebrar."

Desde a separação em setembro, o casal não havia feito manifestações públicas sobre uma possível reconciliação até o episódio na festa de comemoração do Flamengo.

A família de Karoline e Léo Pereira

Karoline Lima é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Eder Militão, jogador do Real Madrid. Léo Pereira, por sua vez, tem dois filhos do casamento anterior com Tainá Castro: Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos. Atualmente, Militão e Tainá são casados e vivem entre Rio de Janeiro, onde ela mora com os filhos, e Madri, na Espanha, local de trabalho do atleta.

O término:

O casal havia encerrado o relacionamento em setembro deste ano, aproximadamente três meses atrás. Antes da separação, Léo Pereria e Karoline mantiveram um namoro por cerca de dois anos. Após o término, a influenciadora removeu todas as fotografias com o jogador de suas redes sociais e posteriormente confirmou o fim do relacionamento à revista Quem.

Léo Pereira e Karoline Lima
Léo Pereira e Karoline Lima (Foto: Reprodução / Instagram)

