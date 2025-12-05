Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, roubou a cena durante a celebração dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro para fazer uma declaração pública à ex-namorada Karoline Lima. A festa aconteceu na madrugada desta quinta (4), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O jogador subiu ao palco, fez um pedido de reconciliação e, em seguida, desceu para encontrar a influenciadora, culminando em abraços e beijos. Vídeos registraram o momento em que Pereira declarou: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."

Em outro momento da noite, o zagueiro fez uma transmissão ao vivo enquanto tocava a música "Tem dias que eu acordo pensando em você", comentando durante a live: "Aí ele quer me quebrar."

Desde a separação em setembro, o casal não havia feito manifestações públicas sobre uma possível reconciliação até o episódio na festa de comemoração do Flamengo.

A família de Karoline e Léo Pereira

Karoline Lima é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Eder Militão, jogador do Real Madrid. Léo Pereira, por sua vez, tem dois filhos do casamento anterior com Tainá Castro: Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos. Atualmente, Militão e Tainá são casados e vivem entre Rio de Janeiro, onde ela mora com os filhos, e Madri, na Espanha, local de trabalho do atleta.

O término:

O casal havia encerrado o relacionamento em setembro deste ano, aproximadamente três meses atrás. Antes da separação, Léo Pereria e Karoline mantiveram um namoro por cerca de dois anos. Após o término, a influenciadora removeu todas as fotografias com o jogador de suas redes sociais e posteriormente confirmou o fim do relacionamento à revista Quem.