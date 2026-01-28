Júnior Maestro analisa retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Não é uma locomotiva'

Após uma longa novela, o Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá, junto ao West Ham, da Inglaterra. O clube carioca pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual) para repatriar o meio-campista, que é esperado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. Para o ídolo Júnior Maestro, a chegada do jogador de 28 anos pode influenciar no comportamento do elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr comenta retorno do Paquetá e leva torcida do Flamengo ao delírio

Durante o programa "Seleção Sportv", o eterno camisa 5 da Gávea comentou sobre o retorno de Lucas Paquetá e exaltou o nível da contratação feita pelo Flamengo. Júnior destacou a evolução do jogador durante sua passagem pela Europa e comentou sobre sua versatilidade no setor do meio-campo.

- A contratação do Paquetá é ótima. Acho que não tem nenhuma dúvida nisso, é um jogador de Seleção Brasileira, que já demonstrou toda sua capacidade e competência. Também acho que os números chamam atenção, pelo fato dele ter sido contratado por um valor de mercado europeu, somente isso. O Paquetá não é uma locomotiva como Ronaldo, Rivaldo, que carregavam o trem mesmo, mas é um ótimo jogador. Quer dizer, teve uma evolução muito grande na parte tática, te dá a possibilidade de colocar em qualquer posição no meio-campo, vai bem em qualquer uma delas. Vai ser um quebra-cabeça, inclusive, para o Filipe Luís. Acho que essa evolução tática dele, nos últimos tempos, vai ter uma influência muito grande do comportamento, não só dele, mas também no próprio time. Os valores chamam atenção, mas cabe no orçamento de um clube que fatura quase R$ 2 bilhões. Não é normal, mas a gente vê que todos os jovens que foram e voltaram para o mercado brasileiro, chegaram com um valor de mercado europeu - comentou Júnior Maestro.

continua após a publicidade

➡️Paquetá no Flamengo: acerto do jogador gera comparações com Gerson

Paquetá se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro

O Flamengo precisou de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda de Paquetá. Durante as negociações, o clube carioca conseguiu reduzir o valor para 45 milhões.

Nos últimos dias, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

continua após a publicidade

Após o acordo pelo valor de compra, as partes discutiram as cifras que serão pagas em parcelas até 2028 (2026, 2027 e 2028). A forma de pagamento será no seguinte formato: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas.

Com isso, a compra de Lucas Paquetá se tornou a mais cara do futebol brasileiro. Anteriormente, a ida de Gerson para o Cruzeiro, por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), estava no topo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

História de Paquetá no Flamengo

Revelado pelo Flamengo em 2016, Paquetá teve grandes atuações pelo time carioca antes de ser vendido para o Milan (ITA), no início de 2019. Após passagem pela Itália, o meia ainda passou pelo Lyon (FRA) antes de chegar ao West Ham, em 2022.

Com a camisa rubro-negra, Paquetá disputou 96 jogos, com 46 vitórias, 33 empates e 17 derrotas, com 18 gols marcados.

Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

🤑 Aposte nos jogos do Flamengo durante a temporada de 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável