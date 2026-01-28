Principal contratação do Flamengo nos últimos anos, Lucas Paquetá volta ao Brasil carregando as credenciais de ter sido desejado por Pep Guardiola, um dos maiores e mais vencedores treinadores da história. À época, se dizia que Pep Guardiola via em Paquetá o substituto ideal para De Bruyne, ídolo e engrenagem principal do multicampeão Manchester City.

Segundo o conceituado jornal francês L'Équipe, a ambição do técnico pela contratação de Paquetá era tanta que Josep Guardiola fez um pedido pessoal à diretoria do clube pela chegada do jogador.

Investigações travaram negociação com Manchester City

Durante as negociações entre Lucas Paquetá e o Manchester City, a pedido de Guardiola, intensificaram-se investigações movidas pela Federação Inglesa (FA) sob alegações de que o jogador teria manipulado cartões amarelos em jogos da Premier League, por envolvimento em esquema de apostas.

As acusações atrapalharam consideravelmente a transferência para o Manchester City, que girava em torno de em 80 milhões de libras (cerca de R$ 600 milhões na cotação da época). Com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram.

É importante ressaltar que, meses depois, Paquetá foi absolvido de todas as acusações. O jogador era suspeito de levar cartões amarelos em jogos da Premier League de 2022 e 2023, mas foi decretado inocente após meses de investigação.

Como joga Lucas Paquetá? Meia preterido por Guardiola

Podendo atuar tanto por dentro como pelos lados, e exercendo funções defensivas e ofensivas na mesma proporção, o brasileiro consegue atuar como segundo ou terceiro homem de meio-campo, além de ponta e até segundo atacante.

Sob o comando de David Moyes no West Ham, quando teve um excelente rendimento, Paquetá atou como meia-esquerda no 4-4-2 em duas linhas. No momento defensivo, o brasileiro fechava o corredor e ajudava a marcar a subida dos laterais adversários. Na fase ofensiva, entretanto, o atleta tinha liberdade para atuar pelo centro do campo, como um meia criador.

Destaque da Seleção, Lucas Paquetá foi desejado por Guardiola no City (Foto: Reprodução/Yan Couto)

A carreira do brasileiro na Europa

Revelado pelo Flamengo em 2016, Lucas Paquetá iniciou sua trajetória no futebol europeu em 2019, quando defendeu o Milan or duas temporadas. Insatisfeito na Itália, o brasileiro deixou o clube para atuar na França, defendendo o Olympique de Lyon. Em 2022, foi contratado pelo West Ham, onde foi campeão da Conference League na última temporada. Paquetá disputou a Copa do Mundo do Qatar pela Seleção Brasileira.

Sonho de Guardiola, Paquetá volta ao Flamengo

O bom filho à casa torna. Lucas Paquetá estreou pelo profissional do Flamengo em 2016, e rapidamente se tornou peça importante no elenco rubro-negro. Em 2017, fez gol na final da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana, ocasiões em que o Flamengo foi vice-campeão. Pelo clube, Paquetá tem 95 jogos, 18 gols e oito assistências, além de ter o carinho da torcida.