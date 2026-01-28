Imprensa espanhola repercute ida de Paquetá para o Flamengo: 'Rompeu a banca'

O "Marca" repercutiu a ida de Lucas Paquetá para o Flamengo após o West Ham dar permissão para a realização de exames médicos do atleta. O jornal espanhol ressaltou que o camisa 10 se tornará a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em uma operação que gira em torno dos 42 milhões de euros (R$ 260 milhões).

- De um tempo para cá, o Brasileirão emergiu como um ator inesperado que está alterando o fluxo normal no mercado de transferências. Não só vendem por quantidades astronômicas. Também estão contratando por quantidades nunca antes vistas, que os converteram no dominador absoluto da Libertadores. Nesse sentido, o Flamengo de Filipe Luís é rei. E rompeu a banca para contratar Lucas Paquetá do West Ham.

Na sequência, o "Marca" relembrou que Lucas Paquetá havia sido alvo de interesse do Manchester City de Pep Guardiola há algumas janelas de transferências. No entanto, o negócio não se desenrolou por conta das acusações feitas pela FA contra o jogador devido a um suposto envolvimento do atleta em casos de apostas esportivas.

Os espanhóis também ressaltaram o domínio do futebol brasileiro sobre os rivais sul-americanos, como evidencia as últimas sete edições de Libertadores conquistadas por Flamengo (3), Palmeiras (2), Fluminense (1) e Botafogo (1).

West Ham dá sua versão de saída de Paquetá para o Flamengo

O West Ham deu sua versão da saída de Lucas Paquetá para o Flamengo na atual janela de transferências. O jogador não participou dos últimos três jogos dos Hammers, enquanto estava em negociação com o Rubro-Negro.

- Lucas deixou claro que, por motivos pessoais e familiares, deseja regressar a sua casa no Brasil e começar de novo depois de ter sido absolvido em julho de 2025 das acusações de má conduta da FA, um processo que levou dois anos para ser resolvido e que lhe causou grande desgaste mental. Apesar dos esforços do clube para convencê- lo a permanecer, Lucas manteve-se firme em seu desejo de sair. Portanto, o técnico e o clube, a contragosto, concordaram em aceitar seu pedido de transferência.

Ainda não há previsão para a estreia de Lucas Paquetá pelo Flamengo, embora a negociação esteja acertada entre ambas as partes. O jogador deve chegar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realização de exames médicos antes de se colocar à disposição de Filipe Luís.

