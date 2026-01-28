Vini Jr comenta retorno do Paquetá e leva torcida do Flamengo ao delírio
Meia chega do West Ham por 42 milhões de euros
É claro que o comentário de Vini Jr na publicação de despedida de Paquetá do West Ham jamais passaria despercebido pela torcida do Flamengo. Nas suas redes sociais, o novo reforço rubro-negro se despediu do clube inglês e recebeu um incentivo caloroso do seu ex-companheiro de clube, Vinícius Júnior.
Animados, os torcedores do Flamengo começam uma campanha digital para ter Vini e Paquetá jogando juntos no clube. É o sonho de todo torcedor.
Detalhes da negociação entre Paquetá, West Ham e o Flamengo
O Flamengo acertou nesta quarta-feira (28), a contratação de Lucas Paquetá. O clube carioca pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual) ao West Ham, da Inglaterra, para repatriar o meio-campista, revelado pelo próprio Flamengo em 2016.
O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. A forma de pagamento será no seguinte molde: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028.
O Flamengo precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pelo passe de Paquetá. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.
O jogador se tornou a maior transferência da história da modalidade no país e quebrou um recorde que havia sido batido há poucas semanas, quando Gerson foi anunciado pelo Cruzeiro e havia assumido o primeiro lugar.
O Flamengo bateu outra marca expressiva com a contratação de Paquetá. Agora, o clube é dono de quatro das dez maiores transferências da história do futebol nacional.
