Jornalistas avaliam polêmicas de Augusto Melo no Corinthians: ‘Indefensável’

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, negou envolvimento em irregularidades no contrato de patrocínio com a empresa de apostas VaideBet, após ter sido indiciado no inquérito policial sobre o caso. A manifestação foi feita por meio de nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira (22), na qual sua defesa classificou o relatório final da investigação como “surpreendente” e “injusto”. Nas redes sociais, jornalistas comentaram a polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Comentários de jornalistas

Melo concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava. De acordo com os advogados, o presidente recebeu o conteúdo do relatório com “incredulidade e indignação”. A equipe jurídica afirmou que ainda analisa o documento na íntegra e que se pronunciará oficialmente após essa etapa. A defesa reforça que Augusto Melo não teve participação em eventuais irregularidades e que exerceu apenas seu papel como gestor do clube.

Segundo o comunicado, o presidente recebeu a proposta de patrocínio, a encaminhou aos setores responsáveis e assinou o contrato após aprovação unânime dos departamentos competentes. A nota sustenta que ele não participou de tratativas paralelas nem teve envolvimento com intermediações.

continua após a publicidade

O advogado Ricardo Cury, que representa Melo, reafirmou a confiança na conduta do presidente e declarou que ele não teve nenhuma ação irregular no processo do contrato.

➡️ Corinthians: Dorival Júnior atualiza situação médica de Garro e Memphis

Leia a íntegra da nota de Augusto Melo, presidente Corinthians:

"A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito, divulgado na noite desta quarta-feira (22), e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento.

continua após a publicidade

Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso.

O presidente foi o responsável por viabilizar o maior contrato de patrocínio máster do futebol sul-americano, tendo recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com a aprovação de todos os setores envolvidos. Esse foi o único papel desempenhado por ele no processo."

➡️ Alan Patrick vira assunto na web após se redimir de atitude polêmica em jogo do Inter