Corinthians: Dorival Júnior atualiza situação médica de Garro e Memphis

Dorival Júnior segue com dificuldades para montar a equipe do Corinthians. Na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira (22), o treinador não pôde contar, mais uma vez, com Garro e Memphis para o setor criativo.

O argentino segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, enquanto o holandês trata uma entorse no tornozelo. Após a partida que garantiu a classificação do Timão para as oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival Júnior falou sobre o retorno dos jogadores e evitou estipular um prazo.

— É difícil falar sobre os jogadores em recuperação. Estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, melhorando a cada momento, mas ainda não posso afirmar se os teremos no final de semana, no meio da próxima semana ou no final dela. É um processo moroso, um pouco mais lento, cada um com sua dificuldade inicial, mas é um processo crescente — disse o treinador do Timão na Neo Química Arena.

Recuperação

Garro não atua desde a final do Paulistão, no dia 27 de março. Atualmente, o meia realiza uma transição física e participa de parte dos treinamentos com o grupo. Memphis, que não entra em campo desde o duelo contra o Mirassol no dia 9 de maio, continua em processo de fisioterapia e faz trabalhos separados do restante da equipe.

— A cada instante estão tendo uma abordagem maior do departamento físico, sendo liberados para trabalhos mais intensos, inclusive com bola. Hoje, praticamente todos os trabalhos com bola foram inseridos, e isso já é um avanço muito importante — falou o treinador

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (24), às 21h (de Brasília), contra o Atlético Mineiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será na Arena MRV, em Belo Horizonte. Atualmente, o Corinthians é o oitavo colocado.