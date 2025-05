CRB x Santos tem entrada curiosa de ambulância em campo: ‘Suco de futebol brasileiro’

A partida entre CRB e Santos, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil, teve um momento curioso quando Léo Godoy caiu no chão e foi atendido. A ambulância de plantão no estádio Rei Pelé foi acionada e se aproximava do jogador, mas antes de para e prestar atendimento, o veículo foi dispensado. A entrada rápida virou assunto na web.

Léo Godoy ficou no chão após choque com de cabeça. O protocolo de atendimento para concussão foi acionado e, momentos depois, a arbitragem solicitou a entrada da ambulância de plantão no estádio. Enquanto o veículo se aproximava do local que o lateral seria atendido, do outro lado do campo, Luan Peres fez sinal para que a ambulância fosse embora, segundo a transmissão da partida.

Godoy não demorou muito para se levantar e continuar na partida após ser atendido. Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação apontando que a entrada do carro foi uma ação de marketing da ambulância, ou que esse tipo de coisa só acontece no futebol brasileiro. Teve também o internauta que parabenizou o atendimento pela velocidade caso o lateral fosse de fato ser levado pela emergência.

Ambulância em CRB x Santos

Neymar no Santos

Fora de campo, o futuro de Neymar é discutido nos bastidores. O contrato do jogador com o Santos vai até 30 de junho, e não há definição sobre a permanência. A diretoria santista trabalha com a possibilidade de convencer o jogador a renovar o vínculo, seja por alguns meses ou por até um ano e meio. Não houve, até o momento, uma reunião formal entre o clube e o pai de Neymar para tratar do assunto.

A presença em campo pelo Santos também pode pesar na convocação de Neymar para a seleção. O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias de junho, contra Equador e Paraguai. Ele já havia sido chamado por Dorival Júnior, mas foi cortado por lesão.

