Primeiros lances do retorno de Neymar repercutem em CRB x Santos: ‘Surreal’

Neymar voltou a campo nesta quinta=feira (22) em jogo do Santos contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o atacante entrou no segundo tempo da partida e chamou atenção logo nos primeiros toques na bola. Nas redes sociais, internautas repercutiram as jogadas do camisa 10.

Neymar entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo e, logo no primeiro toque deu passe para Souza, que chutou para a defesa do goleiro. Um minuto depois, o atacante cruzou bola na cabeça de Thaciano que finalizou para nova defesa de Matheus Albino. Logo depois, cruzou escanteio na cabeça de Zé Ivaldo, em lance que quase terminou em gol.

