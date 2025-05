Carter se reencontra com Desimpedidos na transmissão de Goiás x Ferroviária

A nona rodada da Série B no Desimpedidos, marca de conteúdo da NWB, tem clima de reencontro com o influenciador Carter Batista voltando a participar de uma transmissão do canal, desta vez como comentarista da partida entre Goiás e Ferroviária, nesta sexta-feira (23), às 21h30.



Parceiro da Ola Sports, detentora dos direitos da competição, e da Nsports, que opera a transmissão, o Desimpedidos comemora nesta rodada os 10 milhões inscritos no YouTube, um feito na internet esportiva brasileira. A cobertura desta sexta, que pode manter o Verdão goiano no topo, tem Chico Pedrotti na narração, Bira dividindo os comentários com Carter e Giovanna De Biase como repórter de campo diretamente do estádio Hailé Pinheiro.



No sábado (24), às 16 horas, o Furacão buscará deixar o meio da tabela contra o mineiro Athletic Club. A equipe do Desimpedidos, reunida no estúdio da Nsports em São Paulo, terá o narrador Marcelo Ferrantini à frente da transmissão, na companhia da apresentadora Alinne Fanelli e dos comentaristas Bruno Grossi e Giovanna De Biasi. A reportagem de campo ficará sob os cuidados da jornalista Thays Kloss, que trará os detalhes da partida na Ligga Arena da Baixada. Convidada para estrear no Desimpedidos, Thays é jornalista do canal esportivo 90 minutos e sócia do portal Trétis, dedicado a conteúdos sobre o Athletico Paranaense.



- Tudo a ver com minha história voltar a fazer algo tão especial com o Desimpedidos. Temos uma linguagem muito similar. Já fizemos muita coisa juntos desde 2016, como Super Copa Desimpedidos, até mesmo cobertura de Copa do Mundo em 2018 e 2022. Chico e Bira são meus amigos, admiro muito a Giovanna. A expectativa é a melhor possível. Estar à frente de uma transmissão desse porte é uma evolução - conta Carter Batista, que se consagrou na internet com o canal Esse Dia Foi Louco e seus mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes sociais.



- Depois do retrospecto ruim nos últimos anos, o torcedor do Goiás vê o time mais encaixado, brigando pela liderança desde o início. O rival Vila Nova também vem em boa fase na competição, logo em segundo, depois de ser o campeão estadual. A Ferroviária pode ao longo do torneio se aproximar da turma lá de cima. Mas acho que não vai correr riscos, pois seu objetivo é permanecer na Série B e quem sabe montar um elenco mais competitivo no próximo ano. Imagina a Fonte Luminosa como estádio de Série A, seria maravilhoso - projeta Carter sobre o jogo.

