Alan Patrick vira assunto na web após se redimir de atitude polêmica em jogo do Inter

Em partida contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, o Inter tem Alan Patrick como protagonista da noite até o momento. O capitão teve a oportunidade de abrir o placar para o Colorado, de pênalti, mas cavou, e perdeu. Minutos depois, em cobrança de falta, o meia balançou a rede e tirou o zero do marcador. A sequência virou assunto na web.

Maracanã x Internacional

O técnico Roger Machado resolveu preservar apenas Thiago Maia para a partida desta quinta-feira (22), válida pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Colorado venceu por 1 a 0. Por isso, um empate garante a vaga nas oitavas de final. Em caso de vitória simples do Maracanã, a partida vai para os pênaltis. Para se classificar, o Alveceleste precisa vencer por dois gols. O enfrentamento tem transmissão da Sportv e do Premiere.

Como mandou a campo praticamente o time titular, o treinador alvirrubro deverá preservar jogadores no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, domingo (25), às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport. A ideia é poupar alguns atletas dos 5.922km ida e volta para a partida contra o Bahia, na quarta (28), pela Libertadores.

O Inter que entrou no gramado do Orlando Scarpelli tem os retornos de Victor Gabriel e Fernando, que sequer foram relacionados no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, no domingo (18). A equipe que começou o jogo tem apenas a ausência de Thiago Maia. Para o lugar do volante, entra o atacante Gustavo Prado.

Maracanã quer o prêmio da classificação

O time cearense vem de uma sequência de duas derrotas na Série D do Brasileirão – por 1 a 0 para o Altos-PI e por 3 a 2 para o Parnahyba-PI. Mesmo assim, a equipe comandada pelo técnico Junior Cearense promete aprontar e garantir os R$ 3.638.250 do prêmio da classificação à próxima fase.

