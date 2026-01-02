Jornalistas reagem a renovação de Fábio com o Fluminense: 'Interminável'

O recorde de jogador com mais jogos na história do futebol está longe de acabar. Isto porque, o goleiro Fábio, detentor dessa marca, acertou sua renovação de contrato com o Fluminense até o final de 2027. Aos 45 anos, o jogador tinha vínculo até o fim deste ano e estendeu sua permanência no Tricolor de Laranjeiras por mais uma temporada. Após o acerto, os jornalistas se manifestaram nas redes sociais.

Em 2025, Fábio ultrapassou a marca de 1.390 jogos na carreira, superando o goleiro inglês Peter Shilton e se tornou o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol mundial. Indo para sua quarta temporada no Fluminense, Fábio soma 261 partidas e foi peça fundamental em conquistas históricas. Foi pelo Tricolor que o goleiro venceu o título mais importante de sua carreira: a Libertadores de 2023. Além da Glória Eterna, conquistou também a Recopa 2024 e os Cariocas de 2022 e 2023.

Na visão de Renan Moura, Fábio é interminável e deve ser considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Victor Canedo ficou impressionado com a renovação de contrato e comentou que daqui a pouco o goleiro vai atuar até os 50 anos.

Gabriel Amaral destacou que Fábio é um marco na posição e reforçou que essa renovação também representa um recado aos goleiros disponíveis no mercado. Já Luan Araújo lembrou que o goleiro está em ação desde o Campeonato Brasileiro de 2002. Confira abaixo.

Tradução: Fábio, 45 anos, estendeu contrato com o Fluminense até dezembro de 2027. Em 2025, o goleiro se tornou o jogador com o maior número de partidas oficiais disputadas na história do futebol.

Primeira parte do elenco do Fluminense se apresenta nesta sexta-feira (2)

Texto por: Sharon Nigri

A temporada de 2026 começa oficialmente para o Fluminense nesta sexta-feira (2), quando a primeira parte do elenco se apresenta no CT Carlos Castilho. Formado por atletas que tiveram menos oportunidades e garotos da base, Zubeldía iniciará os trabalhos com o time que estreará no Carioca, no dia 14.

A apresentação está marcada para 15h30 e durante o dia os jogadores realizarão exames médicos e avaliações físicas, assim como nos dois dias seguintes. A programação a partir de segunda-feira (5) ainda não foi divulgada.

Inicialmente, Zubeldía retornaria no dia 8, junto com os demais comandados, mas optou por antecipar o planejamento para poder avaliar melhor seus jogadores. O período será decisivo e poderá impactar nos movimentos de mercado do clube na janela de transferência.

Entre os profissionais, Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Davi Schuindt e Igor Rabello são nomes confirmados. Na base, mesmo inscritos na Copinha, que começa no dia 5, alguns destaques ficarão no Rio de Janeiro: o lateral-direito Julio Fidélis, os volantes Wallace Davi e Davi Melo, e os atacantes Riquelme Felipe, Wesley Natã e Matheus Reis.

