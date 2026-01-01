Puma é a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense; veja uniformes

O Fluminense anunciou oficialmente a Puma como nova fornecedora de material esportivo do clube. A marca irá substituir a Umbro no uniforme tricolor, em parceria que valerá pelos próximos cinco anos.

Ao oficializar o novo patrocínio, o clube e a empresa apresentaram também os uniformes home (tricolor) e away (branco) com a campanha "Bendita Armadura". A estreia acontece na próxima segunda-feira (5), na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, quando o Fluminense encara o Água Santa-SP.

A camisa home apresenta aumento no número de listras verticais, que remonta um modelo usado há meio século. A gola em "V" oferece um toque moderno à peça, com sign-off na nuca com a frase "Retumbante de Glórias".

O uniforme away, por sua vez, é branco e traz referências históricas com um toque contemporâneo. As mangas possuem duas listras (uma verde e uma grená) em heattransfer emborrachado, inspiradas no uniforme número dois de 1952.

Além dos uniformes de jogo, a linha completa da parceria entre Fluminense e Puma contém material de vestuário, calçados e acessórios masculino e feminino, tanto para o futebol quanto para esportes olímpicos. Produtos de treino e viagem completam a linha.

— É uma honra essa parceria, que nos coloca ao lado de uma das maiores marcas do mundo e traduz o excelente trabalho do clube, com resultado nos campos e crescimento de lojas, que têm chamado a atenção do mercado. Estamos com uma expectativa muito boa do que virá pela frente com a Puma — declarou o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, em comunicado divulgado pelo tricolor.

— O futebol é uma categoria estratégica para a Puma e está no nosso DNA desde que nascemos, com a missão de quebrar recordes no esporte. Ter ao nosso lado um clube centenário como o Fluminense, que une vanguarda, conquistas e paixão, fortalece nossa presença no futebol e amplia o propósito da marca dentro da modalidade" — comentou Charlie Gagliardi, CEO da Puma Brasil.

— Estamos focados em um projeto de longo prazo que entregue excelência e alta performance, respeitando a tradição tricolor enquanto construímos, juntos, os próximos capítulos dessa história de sucesso.