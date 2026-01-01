menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense na Copinha: veja agenda de jogos completa e os adversários na fase de grupos

Tricolor estreia no dia 5 de janeiro

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
11:51
Time sub-20 do Fluminense na Copa Xerém (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
Time sub-20 do Fluminense na Copa Xerém (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
Um dos maiores campeões da Copinha, o Fluminense tem estreia marcada na competição. No dia 5 de janeiro (segunda-feira), os Moleques de Xerém entram em campo contra o Água Santa para dar o primeiro passo em busca do hexacampeonato.

Com um elenco dominado pela geração conhecida como "Esquadrilha 07", o Tricolor levará um time jovem, com média de idade de 18,1 anos. Apesar disso, há atletas com bagagem no profissional do Flu e de outros times, além de jogadores com passagens nas seleções de base.

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor integra o Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba (SP), ao lado de Água Santa-SP, Brasiliense-DF e Sfera-SP.

Confira a agenda do Fluminense na Copinha

1ª rodada – 5 de janeiro
🕤 21h30 – Fluminense x Água Santa-SP
📺 CazéTV

2ª rodada – 8 de janeiro
🕟 16h30 – Brasiliense-DF x Fluminense
📺 Xsports

3ª rodada – 11 de janeiro
🕚 11h – Sfera-SP x Fluminense
📺 Record e Xsports

Wesley Natã em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
Wesley Natã é um dos destaques do Fluminense para a Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

