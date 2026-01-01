Um dos maiores campeões da Copinha, o Fluminense tem estreia marcada na competição. No dia 5 de janeiro (segunda-feira), os Moleques de Xerém entram em campo contra o Água Santa para dar o primeiro passo em busca do hexacampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com um elenco dominado pela geração conhecida como "Esquadrilha 07", o Tricolor levará um time jovem, com média de idade de 18,1 anos. Apesar disso, há atletas com bagagem no profissional do Flu e de outros times, além de jogadores com passagens nas seleções de base.

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor integra o Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba (SP), ao lado de Água Santa-SP, Brasiliense-DF e Sfera-SP.

continua após a publicidade

➡️ Conheça os 22 times estreantes na Copinha de 2026

Confira a agenda do Fluminense na Copinha

1ª rodada – 5 de janeiro

🕤 21h30 – Fluminense x Água Santa-SP

📺 CazéTV

2ª rodada – 8 de janeiro

🕟 16h30 – Brasiliense-DF x Fluminense

📺 Xsports

3ª rodada – 11 de janeiro

🕚 11h – Sfera-SP x Fluminense

📺 Record e Xsports