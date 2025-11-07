Jornalistas exaltam a vitória do Palmeiras contra o Santos: 'Passo importante'

Contando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras dominou as ações no clássico contra o Santos e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (6). Com direito a dois gols de Vitor Roque, os jornalistas exaltaram o desempenho da equipe comandada por Abel Ferreira nas redes sociais.

Segundo Chico Garcia, da Band, a vitória do Palmeiras foi muito importante levando em consideração a disputa do título do Campeonato Brasileiro desta temporada. Com o resultado positivo, o Verdão abriu três pontos em relação ao vice-líder Flamengo, com duas vitórias a mais que o rival.

Para Alexandre Praetzel e Marcelo Hazan, o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi fundamental para evitar uma goleada do Palmeiras pela 32ª rodada do Brasileirão. Segundo eles, prevaleceu a lógica com a vitória do Verdão.

Eduardo Rodrigues destacou que a paciência vem se tornando a maior virtude da equipe de Abel Ferreira nesta temporada. Na visão do jornalista, o Palmeiras não se afoba durante as ações ofensivas e geralmente é recompensado com a bola no fundo das redes adversárias. Confira abaixo.

Como foi a vitória do Palmeiras?

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Palmeiras x Santos no Allianz Parque pelo Brasileirão (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão — o primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.