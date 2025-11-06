menu hamburguer
Defesa de Brazão em Palmeiras x Santos chama atenção: 'Incrível'

Clássico paulista acontece pela 32ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
22:52
Gabriel Brazão foi destaque do clássico entre Palmeiras e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
Palmeiras e Santos se enfrentam, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No início do segundo tempo, o Alviverde teve uma chance clara de gol, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro Gabriel Brazão.

O lance aconteceu aos 2 minutos da segunda etapa. Em uma bola lançada na área do Peixe, o zagueiro Bruno Fuchs se encontrou livre para cabecear. Ele seguiu o protocolo, finalizou firme e em direção ao chão, mas mesmo assim, Brazão conseguiu realizar a defesa.

O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Santos comemoraram a jogada como se fosse um gol. Veja a repercussão abaixo:

