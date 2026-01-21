Eric Faria sai em defesa de Vini Jr após críticas no Real Madrid: 'Perseguição'

Alvo de vaias em jogos recentes do Real Madrid, o craque Vini Jr foi o grande nome da goleada contra o Monaco por 6 a 1, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (20). Com direito a um gol, duas assistências e participação direta em outro tento, o camisa 7 foi bastante elogiado pelo jornalista Eric Faria, que saiu em defesa do atacante brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Grande atuação de Vini Jr rende elogios de imprensa espanhola: 'Fantástico'

Após a eliminação do Real Madrid na Copa do Rei e o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, somada a demissão de Xabi Alonso, Vini Jr passou a ser tratado como um dos vilões pela torcida merengue. Entretanto, o jogador encontrou redenção com uma grande atuação na Champions League.

Desde os primeiros minutos, Vini Jr assumiu protagonismo ofensivo, participando ativamente da construção das jogadas e sendo decisivo nas ações de ataque. A fluidez do Real Madrid favoreceu o brasileiro, que teve liberdade para circular, receber a bola com frequência e explorar os duelos individuais.

continua após a publicidade

Durante o programa "Seleção Sportv", Eric Faria relembrou que as cobranças feitas a Vini Jr ultrapassam os limites esportivos. Segundo o jornalista, existe uma perseguição exagerada sobre o camisa 7 do Real Madrid, que conseguiu virar a chave em relação às vaias, por sua atuação contra o Mônaco, pela Champions League.

- Uma vez eu entrevistei o Ronaldo Fenômeno e ele me disse que jogar no Real Madrid é a maior pressão do mundo. Então, não é fácil você ser cobrado no maior time do mundo, e esse rapaz (Vini Jr), além de tudo que ele passa esportivamente, ele ainda teve que encontrar forças para lutar fora de campo por outras questões, que são muito maiores que a do esporte, inclusive, xenofobia e racismo. Então, quando a gente vê ele triste, isso machuca, eu falo que ele não merece passar por isso. Você pode não gostar da atuação dele, criticar, mas o que eu vejo é uma perseguição exagerada para cima do Vini Jr. Isso vai muito além do que acontece com outros atletas, que também desempenham no Real Madrid. Ontem, quando eu vi ele feliz e solto no jogo, me aqueceu o coração. Que bom que ele conseguiu dar essa virada de chave rapidamente, em relação às vaias que ele ouviu no Bernabéu - disse Eric Faria.

continua após a publicidade

➡️Banco envolvido em 'caso Master' teve Vini Jr. como embaixador; entenda relação

Vini Jr desabafa sobre momento difícil no Real Madrid

Além da atuação em campo, Vini Jr voltou a abordar o período conturbado vivido recentemente no clube. As polêmicas extracampo, como a saída de Xabi Alonso, a derrota em final para o Barcelona e a eliminação na Copa do Rei, teriam contribuído para o desgaste emocional do jogador.

– Jogar no maior clube do mundo é muito complicado; as exigências são extremamente altas. Eu também sou humano. Não quero ser vaiado em casa, onde me sinto muito à vontade. Nos últimos jogos, não me senti à vontade porque, cada vez que fazia algo errado, era vaiado. Conheço o meu potencial, sei até onde posso chegar. Estou aqui para continuar melhorando e sempre lutar por este clube.

➡️Vini Jr faz chover na Champions após vaias, e web decreta: 'Pazes feitas'

Vini Jr também afirmou que sempre manteve o comprometimento máximo com o Real Madrid, rebatendo qualquer questionamento sobre entrega em campo. Além disso, o brasileiro comentou a situação contratual e demonstrou confiança na diretoria do clube.

– Nem sempre estarei no meu melhor tecnicamente, mas sempre dei tudo de mim. Se outros não estão marcando gols, tento dar assistências; se tenho que defender, tento defender. Tenho mais um ano de contrato. Confio no presidente, ele confia em mim e não há pressa.

Com dois passes para gol na vitória por 6 a 1 sobre o Monaco, Vini Jr igualou a marca de assistências de Xavi e Toni Kroos na Champions League. O atacante chegou a 31 assistências na principal competição de clubes da Europa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr comemora gol do Real Madrid na Champions League com Arbeloa (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável