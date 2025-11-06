Autor dos gols do Palmeiras, Vitor Roque celebra grande fase: 'Uma das melhores da minha vida'

Vitor Roque comandou a vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 de Abel Ferreira marcou os dois gols da partida e garantiu que o Verdão disparasse na liderança, agora com 68 pontos, três a mais que o Flamengo, vice-líder.

- Glória a Deus por tudo que estou vivendo, pela vitória, pelos gols. E sim, posso dizer que sim, que é uma das melhores fases da minha vida, sim. Chegar com os pés no chão (na Seleção Brasileira), buscando trabalhar cada vez mais com muita humildade. Primeiro aqui no Palmeiras e, se Deus quiser, ter oportunidade lá também - celebrou Vitor Roque.

O centroavante do Verdão também fez questão de agradecer aos companheiros Flaco López, que deu assistência para o primeiro gol, e Raphael Veiga, que fez o passe na medida para o Tigrinho avançar em velocidade e marcar um golaço para fechar o marcador na casa palmeirense.

- Também agradecer o Flaco pela disputa, pela assistência. É um jogador incrível que eu tenho feito a dupla. E só agradecer mesmo a todos os meus companheiros. E o segundo gol também, o Veiga, nosso príncipe, nosso ídolo, colocou ali na cara pro gol e fui feliz na finalização - continuou Vitor Roque.

- Eu estava até falando ali com o Brazão que talvez se eu tivesse dominado certo, ele tinha pegado (segundo gol), mas graças a Deus deu tudo certo e eu fui feliz nos dois gols - finalizou o camisa 9.

Com os dois gols desta noite, Vitor Roque chegou aos 19 gols pelo Palmeiras e é o vice-artilheiro da temporada, atrás apenas de Flaco López, que tem 23 bolas na rede até aqui.