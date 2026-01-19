Uma atitude do volante Marlon Freitas impressionou muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais. O Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0, neste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

No Botafogo, Marlon Freitas se notabilizou pelo espírito de liderança no elenco. O volante chegou no Palmeiras com a mesma mentalidade e já deu alguns sinais de que vai ser um dos pilares do time no vestiário.

Contra o Mirassol, o camisa 27 instruiu jovens jogadores, deu 'bronca' em Carlos Miguel, e foi elogiado pelos torcedores do Palmeiras. Os gestos do volante repercutiram muito nas redes sociais. Veja abaixo:

Marlon Freitas orienta Carlos Miguel na vitória do Palmeiras (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19

Veja repercussão das atitudes de Marlon Freitas

Como foi o jogo do Palmeiras

O duelo na Arena Barueri começou bastante movimentado, principalmente com as investidas do Palmeiras. Aos três minutos, Giay pegou a sobra do escanteio, mas viu a bola desviar em Gómez no meio do caminho e passar perto do travessão. Na sequência, Marlon Freitas exigiu boa defesa de Walter. Aos sete, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio e, com liberdade, dominou, mas foi bloqueado na hora do chute.

A superioridade alviverde, principalmente nos primeiros dez minutos, era demonstrada na criação de jogadas e chances de finalização, ainda que sem sucesso de bola na rede. Vitor Roque teve as principais oportunidades e deu trabalho à defesa do Mirassol. O atacante foi acionado principalmente pelo lado esquerdo, mas não finalizava com eficiência e precisão para tirar o marcador do zero.

Aos 17, o Mirassol respondeu. Giay vacilou no campo de defesa, e Alesson arrancou até a área para encontrar André Luis. O camisa 99 girou, mas bateu fraco, facilitando a defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras diminuiu o ritmo, enquanto o Mirassol começava a se organizar melhor no meio-campo, mas o volume do jogo foi bem menor na segunda metade do primeiro tempo.

Aos 36, veio a melhor chance do Tigrinho, após boa jogada entre Mauricio e Bruno Rodrigues, só que o camisa 9 finalizou mal e perdeu a melhor chance do primeiro tempo.

Na etapa final, o Verdão apareceu com uma alteração: Benedetti na vaga de Gustavo Gómez. Nos primeiros minutos, Vitor Roque sentiu um incômodo no joelho direito e foi substituído por Riquelme Fillipi, enquanto Bruno Rodrigues deu lugar a Flaco López.

Com as mudanças ofensivas, o Palmeiras tentava ganhar fôlego para buscar o resultado em casa, porém, o Verdão encontrava dificuldades na saída de bola. O rendimento não melhorou até os 26 minutos, quando Flaco López tirou o placar do zero.

O argentino carregava a bola pela direita quando foi derrubado por Yuri Lara. Na cobrança de falta, Sosa mandou na segunda trave e encontrou Flaco López, que subiu mais alto do que Reinaldo para mandar no canto de Walter, sem chances de defesa.

Até o momento do gol, o Mirassol tinha uma atuação defensiva interessante, sem permitir espaços para o Palmeiras desenvolver jogadas criativas, mas, no lance do gol, a falha do lateral comprometeu. Aos 36, Flaco novamente tentou e quase fez mais um. O argentino recebeu com liberdade na intermediária, dominou e chutou de fora da área para defesa de Walter, em dois tempos. Nos acréscimos, o camisa 42 quase marcou novamente em chute de longa distância, mas o resultado já estava definido: 1 a 0.



