Torcedores enlouquecem com Vitor Roque em Palmeiras x Santos: 'Seleção'

Vitor Roque foi decisivo no clássico paulista entre Palmeiras e Santos, desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou dois gols durante o segundo tempo do confronto da vitória do Alviverde por 2 a 0.

O primeiro gol aconteceu aos 21 minutos. Na ocasião, Flaco López venceu um confronto aéreo com Zé Ivaldo, e assim, abriu espaço para Vitor Roque arrancar em velocidade em direção ao gol do Peixe. Com categoria, o camisa 9 passou por Gabriel Brazão e finalizou para o fundo das redes.

Posteriormente, o atacante voltou a marcar. Em uma jogada semelhante, Vitor Roque recebeu um lançamento na medida de Raphael Veiga. Ao sair na cara do gol, desta vez, ele encobriu Brazão com um toquinho na medida para marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras enlouqueceram com os gols do jogador. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

Texto por: Vitor Palhares

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão. Primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.