Torcedores do Flamengo reagem a vitória do Palmeiras: 'Complicado'

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. Após a partida, torcedores do Flamengo, que disputa diretamente o título do campeonato nacional, reagiram ao resultado.

Com o resultado no clássico paulista, o Alviverde abriu quatro pontos na liderança do Brasileirão. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira soma 68 pontos, enquanto a de Filipe Luís, tem 65. O cenário dividiu a torcida do Flamengo me dois grupos.

De um lado, torecedores do clube carioca lamentaram a vitória do Palmeiras sobre o Santos e demostraram preocupação sobre a disputa do título do Brasileiro. Por outro, teve uma parte de torcedores que ainda se mostraram confiantes com uma reviravolta. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

Texto por: Vitor Palhares

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão. Primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.