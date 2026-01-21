Decisão de Simeone sobre Almada revolta torcedores: 'Não tem jeito'

A substituição de Thiago Almada no intervalo da partida entre Galatasaray e Atlético de Madrid, válida pela 7ª rodada da Champions League, gerou forte reação negativa por parte dos torcedores nas redes sociais. O meia argentino havia feito um primeiro tempo consistente e foi peça importante no gol que abriu o placar, marcado por Giuliano Simeone.

Almada foi o responsável por iniciar a jogada que resultou no gol do Atlético de Madrid ainda na primeira etapa, demonstrando boa leitura de jogo, mobilidade e participação ofensiva. Mesmo assim, Diego Simeone optou por sacar o camisa 11 na volta do intervalo, decisão que não foi bem recebida por parte da torcida.

Nas redes sociais, muitos torcedores questionaram a escolha do treinador, destacando o bom desempenho do argentino nos primeiros 45 minutos e apontando a falta de sequência para o jogador.

Atualmente no Atlético de Madrid, Thiago Almada foi especulado em clubes do Brasil, como o Palmeiras (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Confira reações a saída de Thiago Almada da partida na Champions

Postura de Simeone e mercado estrangeiro afastam jogador do Palmeiras

O Palmeiras vê em Thiago Almada uma oportunidade de mercado e sondou a situação do jogador argentino, atualmente no Atlético de Madrid. Porém, a postura de Diego Simeone e o interesse de clubes europeus dificultam a missão do Verdão em contar com o meia-atacante.

Em entrevista recente, o técnico do Atlético elogiou Almada, mas ressaltou a necessidade de contar com o argentino em sua melhor forma. No último compromisso da equipe espanhola, diante do Real Madrid, o meia-atacante foi acionado na segunda etapa e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos, já considerados os acréscimos.

- Ele tem essa capacidade de transição de jogo e de dar assistências, como fez para Julián na última jogada da partida (diante do Real Madrid.) Está claro que precisamos dele, mas no seu melhor - afirmou Simeone, em entrevista coletiva.

