Mauro Cezar sugere estratégia ao Flamengo para clássico contra o Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero ao analisar a atual situação do clube rubro-negro no torneio e a necessidade do retorno da participação de atletas titulares.

Desde o início do Carioca, o Flamengo tem disputado o torneio com a equipe sub-20. Contudo, o desempenho dos Garotos do Ninho foi abaixo das expectativas, o que fez o clube retornar com o elenco principal antes do programado.

Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira avaliou determinada decisão do Rubro-Negro. Durante o programa "Bate-Pronto", da Jovem Pan Esportes, o comunicador afirmou que deveria haver uma mesclagem de elencos para o clássico contra o Vasco.

— A situação ideal seria usar os jogadores possíveis do time profissional. Aqueles que tiverem em melhores condições. Isso para não deixar a equipe sub-20 tão exposta. Ou seja, o sub-20 reforçado por quatro, cinco, seis, sete, quantos foram possíveis (do profissional) — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Jogadores fundamentais como Jorginho e Arrascaeta jamais deveriam ir para um jogo como o de hoje. Mas talvez, dê para usar uns zagueiros, laterais, volantes, dois ou três atacantes, e compor com um ou outro menino. Acho que esse deveria ser o caminho. Preservar os jogadores mais importantes e não antecipar o retorno desses caras — concluiu.

Carioca do Flamengo

Até o momento, o Rubro-Negro disputou o Estadual com a equipe sub-20 liderada pelo técnico Bruno Pivetti. Ao todo, foram três jogos disputados, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Nos compromissos, o time somou apenas um ponto.

Determinado desempenho faz o Flamengo estar na sexta, e última, colocação do Grupo B do torneio. Caso o cenário se persista, a equipe irá jogar um quadrangular de disputa contra o rebaixamento. Isso seriam mais seis jogos, que podem ser comprometedores para o restante da temporada.

