Flamengo x Vasco: Vidente prevê o vencedor do clássico carioca

Por conta dos maus resultados no início do Campeonato Carioca, o Flamengo decidiu que vai recorrer ao elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. De olho no primeiro clássico da temporada, o vidente Maurício, do canal "Fanátticos", analisou as probabilidades e apontou um favoritismo para a equipe rubro-negra.

Segundo o tarólogo, a estreia da equipe profissional do Flamengo será marcada por muita criatividade, apostando na criação das jogadas através da coletividade. O espírito de união da equipe rubro-negra pode ser a chave para o sucesso no primeiro clássico da temporada, trazendo um futebol mais dinâmico e envolvente.

Por outro lado, o Vasco terá grandes oportunidades no decorrer dos 90 minutos, mas deve apostar em jogadas individuais e prezar pelas investidas em velocidade ao ataque. Para o vidente Maurício, a equipe precisa encontrar uma estabilidade dentro da partida, para conseguir finalizar suas jogadas com mais qualidade e aproveitar as chances criadas.

De uma maneira geral, o vidente apostou em um confronto muito equilibrado para os rivais cariocas. A vitória deve ser construída por detalhes e a tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o primeiro clássico da temporada. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de um jogo muito disputado pelo Campeonato Carioca.

Como chegam Flamengo e Vasco para a partida?

Para a partida, o Flamengo utilizará pela primeira vez na temporada o seu elenco principal. Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida e perdeu duas. Com apenas um ponto somado, o clube da Gávea ocupa a última colocação do Grupo B e precisa reagir para avançar à próxima fase — lembrando que as quatro melhores equipes de cada grupo garantem vaga na sequência da competição.

Já o Vasco disputou apenas dois jogos até o momento: um com a equipe principal, na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, e outro com o time alternativo, no empate diante do Nova Iguaçu. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve escalar seus titulares, mas terá o desfalque de Rayan, que está em negociação com o Bournemouth, da Inglaterra. A situação do Vasco na tabela é mais tranquila em relação à do rival: o Cruzmaltino ocupa a segunda colocação do Grupo A.

Prováveis escalações:

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Guilherme Gomes; Cebolinha, Michael e Pedro (Técnico: Filipe Luís)

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

Filipe Luís e Fernando Diniz se cumprimentam durante Vasco x Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

