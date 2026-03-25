Hugo Souza assume papel em projeto que trabalha mentalidade de jovens atletas

Convocado novamente para a Seleção Brasileira, Hugo Souza também assumiu um papel fora dos gramados: o de embaixador e co-desenvolvedor da Escola de Atletas, uma instituição inovadora que trabalha a mentalidade e o comportamento de jovens entre 10 e 18 anos.

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A iniciativa é a primeira do país com um método exclusivo, já testado com atletas profissionais, e tem como objetivo formar não apenas esportistas de alto rendimento, mas pessoas de caráter, preparadas para diferentes desafios da vida.

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O goleiro do Corinthians, que viveu uma grande virada na carreira após superar um período turbulento, se envolveu diretamente no desenvolvimento do projeto, criando o slogan e contribuindo com a própria experiência como base para o método.

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— Chegar à Seleção foi o maior objetivo da minha vida e da minha carreira. Para isso, precisei blindar minha mente, virar a chave e entregar em campo. Hoje quero ajudar os jovens a fazerem o mesmo, mas desde cedo — afirmou Hugo.

Fundada por Victor Aguiar, a Escola de Atletas conta com uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos, psicólogos e mentores, responsável por validar o método e acompanhar a evolução dos estudantes. O projeto iniciou uma turma-teste e está com pré-inscrições abertas, oferecendo também uma mentoria personalizada, com direcionamento de profissionais que conhecem o ambiente esportivo.

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Cada atleta conta com um mentor que conhece o caminho, entende as etapas da formação, identifica travas e apresenta um plano de ação baseado na realidade do estudante, com diagnóstico, orientação constante e suporte de quem já vivenciou o processo.

A escola também prevê bolsas de estudo, aplicativo próprio e planos de expansão que incluem novas áreas, como idiomas, ampliando o impacto na formação de atletas e de jovens mais preparados.

Hugo Souza com o fundador da escola, Victor Aguiar (Foto: Divulgação)

Hugo Souza na Seleção Brasileira

Hugo Souza se apresentou à Seleção Brasileira nesta terça-feira (24). O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da equipe contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Hugo Souza vinha sendo convocado para a Seleção por Carlo Ancelotti nas primeiras quatro listas elaboradas pelo treinador. No ano passado, ele revelou que pretendia testar o goleiro para eventuais disputas de pênaltis em jogos do Brasil na Copa do Mundo.

O Brasil enfrenta a França na quinta-feira (26), às 17h, em Boston, em amistoso preparatório da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Após o duelo, a equipe seguirá para Orlando, onde encara a Croácia no dia 31, às 21h.

Os confrontos marcam os últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo, o que aumenta a importância de cada treino e partida para os jogadores que buscam um lugar na lista definitiva.

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