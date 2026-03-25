Um dos grandes nomes da história do Fluminense, Darío Conca esteve no Rio de Janeiro nos últimos dias para participar do Rio Fut Summit, congresso que reuniu palestras sobre futebol. Ao fim do evento, brasileiros e argentinos entraram em campo para uma partida de showbol, que contou com a presença do ex-meia. Em entrevista ao Lance!, Conca surpreendeu ao eleger o maior jogador estrangeiro que atuou no Brasil, e fez questão de deixar o próprio nome fora da disputa.

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— Eu não. Em primeiro lugar, não sou. Não me acho o maior e acredito que, se um dia eu achar que sou melhor em alguma coisa, automaticamente deixo de ser — afirmou.

Entre torcedores, Conca costuma ser colocado ao lado de outros grandes estrangeiros que marcaram época no país, como Arrascaeta, Petković e D'Alessandro. Para o argentino, no entanto, o posto tem dono, mas com menção honrosa ao ídolo do Flamengo e a Lucho Acosta, atual jogador do Fluminense.

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— Tem muitos grandes jogadores. Falar de um ou dois é pouco. Hoje, o Arrascaeta tem uma história incrível, o Lucho Acosta também, e tantos outros. Mas, para mim, é o D'Alessandro. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele, como jogador e como pessoa — explicou.

Relação com o Fluminense

Com a camisa do Fluminense, Conca foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010. O ex-jogador aproveitou para reforçar a gratidão pelo clube, sentimento que, segundo ele, já foi passado para a próxima geração.

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— Sou muito grato ao Fluminense por tudo que fez por mim. A torcida, os presidentes, os companheiros, os funcionários… todo mundo. Esse carinho só aumenta. Tenho meu filho, que é tricolor, e cada vez que o Fluminense joga eu vejo a paixão e a alegria dele. Lá em casa, nós torcemos pelo Fluminense.

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Argentina favorita?