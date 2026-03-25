Pedro Moreno fala sobre Neymar e expectativa da Seleção nos amistosos
O duelo está marcado para quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília)
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O jornalista e comentarista Pedro Moreno cedeu em entrevista exclusiva para o Lance! qual sua expectativa para a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia e revela se levaria Neymar para os próximos jogos ou não.
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Ao ser questionado pelo repórter Lucas Boustani sobre sua expectativa para os dois próximos jogos, o comentarista declarou seu grande apoio à Seleção Brasileira e afirma grandes esperanças:
- São os melhores desafios para gente ter, principalmente perto da Copa. Vamos enfrentar a Seleção da França, que em termos de quantidade de qualidade técnica de jogadores, talvez seja a seleção que mais tem qualidade e a seleção da Croácia que vimos que deu muito trabalho, inclusive eliminando a gente de uma (Copa do Mundo) - afirmou Pedro.
O comentarista também falou sobre seu palpite para os dois próximos confrontos:
- Vencer os dois jogos eu acho difícil, porque são jogos que vão ser feitas observações [...]. Mais que vencer os dois jogos, acho que o grande objetivo é que a seleção consiga competir no mais alto nível - destacou o jornalista.
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O jornalista também comentou revelou sua opinião sobre o ponto crucial da Seleção Brasileira hoje em dia e como é algo que pode prejudicar o futuro:
- Houveram alguns cortes de jogadores importantes para a Copa do Mundo (Alisson e Magalhães). São jogadores que são importantes, que são titulares da Seleção Brasileira e vão fazer muita falta. Acho que a questão do gol da seleção está se tornando uma questão sensível, principalmente por conta dos problemas físicos do Alisson - apontou Pedro.
Neymar merecia ser convocado?
De acordo com o Pedro Moreno, o Ancelotti não esteve errado em deixar de convocar o Neymar. O treinador sempre deixou nítido seus requisitos para que acontecesse tal fato, no entanto, sua opinião difere da opinião do professor da Seleção:
- Com 26 convocados, na minha lista particular, eu teria levado o Neymar. Não temos como julgar nesse momento a opção de Ancelotti [...], não tem um certo e errado nesse sentido, entendo completamente o Ancelotti ter um pé atrás, porque ele (Neymar) não vem conseguindo ter uma sequência de jogos. Mas na minha escolha pessoal, eu levaria o Neymar - afirmou o jornalista.
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