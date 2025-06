Goleiro do Juventude comete pênalti ‘bizarro’ e lance viraliza na web; confira

O goleiro Marcão, do Juventude, protagonizou uma cena um tanto quanto incomum no clássico da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o arqueiro perdeu a cabeça e acabou atingindo o zagueiro Kannemann no rosto com uma cotovelada.

Após ser acionado pelo VAR, o árbitro Rafael Claus reviu o lance, marcou a penalidade e não expulsou o camisa 12. O lance que gerou discussões entre os internautas, está sendo muito comentado nas redes sociais. Os torcedores não aprovaram a atitude do goleiro e pediram a expulsão de Marcão.



O pênalti foi convertido pelo atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que não marcava há seis jogos no Campeonato Brasileiro. Além do camisa 22, o meia Cristian Oliveira ampliou o placar aos 37 minutos. A dupla divide a artilharia do Grêmio neste Brasileirão com três cada.

