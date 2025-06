Repórter da Globo é ‘atacado’ por mascotes do Santos; veja

Durante a transmissão do pré-jogo entre Santos e Botafogo, na Vila Belmiro, o repórter Tiago Medeiros viveu um momento inusitado ao lado dos mascotes do time da casa. Conhecidos pelo carisma nos jogos do Peixe, a dupla "Baleião e Baleinha" invadiu a transmissão ao vivo e tentou "engolir" o jornalista.

continua após a publicidade

Veja o momento exato do ataque ao repórter:

No entanto, essa não é a primeira vez que o "Baleião" se envolve em uma confusão com um repórter. Também no pré-jogo de Santos e Bragantino, pelo Campeonato Paulista, o mascote invadiu a transmissão da CazéTV e teve a mesma atitude com o repórter André Hernan.

Confira:

A dupla de mascotes é uma atração durante os jogos do Santos, em especial na Vila Belmiro. Conhecidos pelas cenas inusitadas antes da bola rolar, os mascotes já dançaram de cabeça para baixo, interagiram com a torcida e fazem a festa com as crianças.