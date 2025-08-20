Ex-narrador da Globo cita Galvão Bueno e explica aposentadoria: ‘Passaria vergonha’

Após mais de duas décadas narrando pela Globo, o ex-narrador Jota Júnior explicou o processo que o levou a tomar a decisão de se aposentar das transmissões esportivas. Segundo ele, foi preciso fazer uma autoavaliação da rotina para concluir que chegou o momento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Primeiramente que os convites quase desaparecem devido ao etarismo e da filosofia correta de renovar o quadro de narradores, depois vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, o fôlego, a rapidez no raciocínio, pique para as maratonas de viagens e tudo mais. E aí vem a conclusão de que chegou a hora - disse Jota Júnior.

O comunicador também comentou sobre o atual momento de Galvão Bueno, nas transmissões esportivas. Destacou ainda que a dinâmica de uma transmissão exige muita atenção e confessou não estar apto a continuar desenvolvendo esse trabalho.

continua após a publicidade

- Não tenho assistido, mas recebo comentários sobre as narrações de Galvão Bueno no streaming com críticas, sejam por antipatia de alguns ou mesmo por falhas cometidas na troca de nomes. A dinâmica numa transmissão é incrível. Exige muito da cabeça. Transmitir ao vivo não tem script. Puro e total improviso. Atenção extrema. Confesso que hoje não estaria apto a desenvolver um trabalho com a quase perfeição que se exige. Em resumo, passaria vergonha, comprometeria a jornada e burlaria a expectativa do telespectador - finalizou o agora ex-narrador.

Foram mais de 50 anos narrando para rádio e televisão, abrindo e fechando microfone, em cabines de centenas de estádios ou nos estúdios das emissoras. Antes de anunciar a aposentadoria, Jota Júnior percebeu que o entusiasmo e o envolvimento com a profissão não eram mais os mesmos.

continua após a publicidade

Jota Júnior durante transmissão na Globo (Foto: Reprodução/Globo)

Bombando no Lance!

➡️André Hernan deixa UOL, mas será repórter de outros dois canais

➡️Postagem do Flamengo sobre Gabigol repercute: ‘Isso não se faz’

➡️Mulher de Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem conversa vazada sobre traição